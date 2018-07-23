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«Как в фильме ужасов»: мотыльки захватили белорусский Витебск
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«Как в фильме ужасов»: мотыльки захватили белорусский Витебск 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огромные рои мотыльков представляют опасность для автомобилистов и пешеходов. Местные СМИ призвали горожан соблюдать осторожность.
В белорусском Витебске произошло массовое нашествие мотыльков-поденок. Сотни тысяч насекомых буквально захватили центральные улицы города.
По данным издания «Витебский курьер», подобное в городе уже происходило ранее. Мотыльки вылетают из окрестностей Западной Двины и массово движутся в центр города к фонарям, исполняя в процессе брачные ритуалы.
«Как в фильме ужасов… Все представили, как они садятся на лицо, на руки, запутываются в волосах?», — цитирует газета местных жителей.
Судя по видеозаписям, размещенным жителями города в социальных сетях, огромные рои вдохновленных периодом размножения мотыльков действительно представляют большую проблему. Видимость для автомобилистов ухудшена, толстый слой насекомых на колесах лишает машину управляемости, а пешеходы опасаются выходить на улицу. Издание призвало горожан к повышенной осторожности.
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