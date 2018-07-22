Хомуха: «В новом сезоне о чемпионстве ЦСКА говорить не приходится»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от нового сезона для «армейского» клуба. В разговоре с корреспондентом "Евро-Футбол.ру" Юлией Григорьевской он отметил, что в связи с масштабными изменениями в команде, у ЦСКА возникнут сложности и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

— Как отнеслись к решению Березуцких завершить карьеру?

— Время идет и ничто не вечно. Сейчас подошла та точка, когда ребята приняли решение о завершении профессиональной карьеры. Большой промежуток времени они являлись игроками ЦСКА и сборной России. Завоевали много трофеев, поэтому останутся в памяти болельщиков.

— Не рано ли заканчивать карьеру в 36 лет?

— Только они могут это решить, зная свое внутреннее состояние. Помимо физиологических моментов нужно брать в расчет и психологическую усталость. Ребята ведь сопоставили все аспекты, прежде чем принять решение. Меня оно не удивило. Просто я знаю чуть больше.

— Это лучшая пара братьев в истории российского футбола?

— На сегодняшний момент да. Поэтому есть определенные сложности с тем, как их заменить в ЦСКА и сборной России. На них держалась вся оборона «армейской» команды, вместе с Игнашевичем. Клубу понадобится какое-то время, чтобы найти исполнителей, которые смогут их заменит.

— Где их труднее будет заменить: в клубе или сборной?

— Сборная успешно сыграла на чемпионате мира без Березуцких в составе. Поэтому их отсутствие больше скажется на ЦСКА.

— «Армейцы» могут продать Фернандеса, и тогда линию обороны придется создавать едва ли не с нуля.

— С другой стороны, если есть предметный интерес к какому-то игроку ЦСКА, то, несомненно, ему уже найдена замена.

— В СМИ писали об интересе к защитнику «Уфы» Живоглядову. Что думаете о таком варианте?

— Нужно учитывать фактор лимита на легионеров, поэтому игрок с российским паспортом был бы очень хорошим вариантом.

— Могут ли возникнуть проблемы сыгранности и взаимопонимания в обороне, учитывая перестройку в защите и приход в эту линию новых легионеров?

— Когда в команде происходят такие масштабные изменения, за ними следует период становления. Конечно, сложности у «армейцев» будут, и только сезон покажет, насколько качественно они усилились. Тем и отличается ЦСКА: когда они решают, что необходима масштабная перестройка, то и задачи варьируются. Думаю, будет стоять цель попадания в еврокубки, но о чемпионском титуле говорить не приходится. Да и за выступление в Лиге чемпионов есть опасения. Возникнут сложности, это точно.

— В ходе вчерашней товарищеской игры с «Енисеем» замененный Витиньо не пожал руку Ганчаренко и даже сорвал с себя футболку. Пишут, что он хочет уехать во «Фламенго», но пока клубы не могут договориться. Стоит ли удерживать игрока, настроенного таким образом?

— Все зависит от суммы предложения. Возможно, вся причина в том, что оно не устраивает ЦСКА. Если профессиональный футболист поставил подпись под контрактом и получает зарплату, то он должен полностью выполнять все оговоренные и прописанные условия. Если предложение будет достойным, этого игрока надо просто спокойно посадить в такси и отправить в Бразилию

— Скоро матч за Суперкубок. «Армейцам» будет трудно его выиграть?

— В этой встрече нет фаворитов, потому что два клуба сопоставимы по уровню. Но эмоциональный фон от выигрыша трофея будет хорошим подспорьем к старту чемпионата для любой из этих команд.