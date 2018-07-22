На трассе М-11 начались эксперименты по передаче сотового сигнала связи

Сергей Кельбах. На М-11 начались эксперименты по передаче сотового сигнала связи без установки традиционных вышек связи, сказал глава Автодора

На платных трассах автомобилистам оказывают комплексную услугу. Пользователи ожидают, что будет хорошая дорога во всех отношениях, в том числе и устойчивая связь, отметил он. Но проблема в том, что операторы устанавливают вышки вдоль дорог там, где сигнал можно подать и в ближайшие населенные пункты, чтобы окупить свои инвестиции. Автодор ищет новые способы обеспечить устойчивым сигналом связи автомобилистов и готов сотрудничать в этом направлении с профильными институтами. «Ищем постоянно наиболее оптимальные решения», — добавил Кельбах.