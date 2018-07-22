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На трассе М-11 начались эксперименты по передаче сотового сигнала связи
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На трассе М-11 начались эксперименты по передаче сотового сигнала связи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На М-11 начались эксперименты по передаче сотового сигнала связи без установки традиционных вышек связи, сказал глава Автодора Сергей Кельбах.
На платных трассах автомобилистам оказывают комплексную услугу. Пользователи ожидают, что будет хорошая дорога во всех отношениях, в том числе и устойчивая связь, отметил он. Но проблема в том, что операторы устанавливают вышки вдоль дорог там, где сигнал можно подать и в ближайшие населенные пункты, чтобы окупить свои инвестиции. Автодор ищет новые способы обеспечить устойчивым сигналом связи автомобилистов и готов сотрудничать в этом направлении с профильными институтами. «Ищем постоянно наиболее оптимальные решения», — добавил Кельбах.
Конечно, в тех местах, где это возможно, продолжается монтаж и традиционных вышек. На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области только закончились такие работы. И на М-11 «Москва-Санкт-Петербург» на относительно новом участке — обходе Вышнего Волочка, который проходит по болотистой местности, — смонтированы вышки связи. Теперь проблем со связью там нет.
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