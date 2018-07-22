До чего дошел прогресс

Арендодателей-нелегалов собираются вычислять с помощью анализа big data («большие данные»). Для тех, кто не в курсе: «большие данные» — это огромные массивы информации, которую собирают из разных источников, потом с помощью компьютерных технологий и всяких аналитических алгоритмов ищут между ними связи, выводят закономерности и делают выводы про то, что быть могло, что не могло, а что наверняка свершившийся факт.

Какие источники будут перелопачивать в данном конкретном случае, по понятным причинам не сообщается — есть лишь туманный намек на анализ сайтов, публикующих объявления об аренде и сопоставление этих данных со статистикой об уплате налогов.

«До чего дошел прогресс!» — первое, что пришло голову при чтении этой новости. Второе, правда, было «Мы все под колпаком», но, отбросив эту параноидальную мысль в сторону, решила все же позвонить знакомому IT-шнику — в жажде подробностей, так сказать.

Все подробности уложились в краткое: «Технических путей не вижу». Дальше пошел совместный мозговой штурм и гадание на кофейной гуще, предварительно настоявшейся перед компьютерным монитором. Который, впрочем, тоже путей не указал.

Ну, действительно, точные адреса в таких объявлениях не указываются, мобильник может быть чужим (например, риэлтора) или виртуальным, деньги за пользование «серой» квартирой вполне можно отдавать хозяину «налом», да и не факт, что размещенное на сайте сообщение найдет в итоге своего адресата. А даже если и найдет? Надо ведь еще доказать, что в ней живет именно квартирант, а не друг детства, которого приютили безвозмездно, и не внучатый племянник троюродной бабушки со стороны отчима свекрови, изрядно уже загостившийся и надоевший всем хуже горькой редьки. Причем, доказывать, подозреваю, придется именно налоговой, а не хозяину квартиры — презумпцию невиновности ведь никто не отменял.

Кстати, юридический аспект всего этого тоже вызывает вопросы. В смысле закона о персональных данных, которые вдруг кто-то решит собирать в кучу для поиска параллелей, пересечений и далеко идущих выводов.

В общем, вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Разумеется, никто не спорит: «серые» схемы надо изживать, бюджет пополнять, налоги платить, а уклоняющихся перевоспитывать и возвращать в правовое поле. Но желательно, чтобы и перевоспитывающая сторона делала все это на абсолютно законных и прозрачных основаниях.