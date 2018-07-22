Эксперты признали форум «Архыз XXI» одной из самых эффективных площадок в СКФО

АРХЫЗ, 22 июля. / ТАСС /. Общественники представили свои лучшие проекты и разработали новые идеи на V гражданском форуме «Архыз XXI», который в течение трех дней проходил на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии . Основной темой форума стало взаимодействие некоммерческих организаций (НКО) и чиновников, обсуждались направления совместной работы и возможные формы поддержки.

Экспертные оценки

По мнению, экспертов, форум «Архыз XXI» — одна из самых эффективных площадок в СКФО, которая позволяет развивать активный диалог некоммерческого сектора с властью, а также способствует решению актуальных вопросов гражданского общества и повышению компетенции самих НКО.

"Самое главное — это коммуникация, обмен опытом. Из нашей республики приехала делегация из 18 человек, каждое НКО — это огромный пласт уже наработанных проектов в социальной сфере, благотворительности и других направлениях. Общение, налаживание новых связей — все это очень важно", — отметила председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.

Советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов считает, что некоммерческий сектор округа имеет огромный потенциал и его необходимо развивать, максимально использовать в решении проблем.

"Не все администрации, особенно муниципальных образований, пока еще понимают, какое это подспорье. Участие некоммерческих организаций в конкурсе президентских грантов — это привлечение денег на территорию, и решение текущих проблем, на которые у них нет ни ресурсов, ни средств. А здесь приходят и ресурсы в лице НКО и волонтеров, и деньги, на выполнение задач, которые годами не решались", — сказал ТАСС Татаринов.

Директор форума Залму Магомедова, отмечает, что в решении проблем своих регионов в последние годы активно включается молодежь СКФО, реализующая проекты в самых разных сферах. «Состав общественников округа существенно омолодился. Много ребят активно включаются сейчас в работу по улучшению гражданской среды, что, безусловно, не может не радовать. Очень много благотворительных и социальных проектов», — добавила она.

По мнению члена совета Общественной палаты России Иосифа Дискина, за последние пять лет в России в целом гражданское общество стало более ответственным и понимает свои конкретные задачи и участие решение важнейших задач. «Людей, для которых их общественная миссия является важнейшей, стало в разы больше. Сложилась развитое волонтерское общество», — считает он. Важнейшей задачей гражданского общества в России сегодня эксперт назвал, обеспечение мира и согласия, стабильной общественно-политической ситуации, которые важны для развития страны.

Возможность прямого общения

Представители властей на форуме отмечали, что «Архыз» дает возможность прямого общения, которое полезно не только общественникам, но и самим чиновникам. «На этой площадке не только происходит общение по горизонтали между общественными активистами, некоммерческими организациями, но, что самое главное, происходит общение с властью. На этой площадке все общественники и НКО могут встретиться, задать вопросы, получить ответы», — отметил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, выступая на форуме.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что в республике существует конструктивный диалог между общественными организациями, политическими партиями, религиозными организациями и властными структурами. При каждом министерстве и ведомстве в регионе работают общественные советы.

"Общение чиновников с общественными объединениями — большое подспорье в работе. Общественность — мои первые помощники, и я их первый помощник в работе по сохранению традиций, обычаев, национальных языков, когда мы вместе вовлекаем молодежь в спорт, культуру — это совместная практическая работа в правильном направлении", — пояснил журналистам глава региона.

На Ставрополье существуют порядка 3 тыс. общественных организаций. «В крае с помощью общественных организаций решаются вопросы реабилитации наркозависимых, людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Сегодня у нас большое объединение ветеранов, пенсионеров, более 3 тыс. человек объединяет организация. Если говорить о патриотическом движении — мы очень гордимся своим проектом „Знамя Победы“, как и во всех регионах у нас есть отряды „Юнармии“. Задача власти — поддерживать инициативы, чтобы люди могли спокойно работать», — отметил глава края Владимир Владимиров

Проекты НКО В рамках гражданского форума прошел конкурс лучших проектов НКО Северного Кавказа. Экспертный совет отметил 13 инициатив, которые получат поощрение от партнера форума «Курортов Северного Кавказа». Участники представили проекты в сферах помощи и социализации инвалидов, популяризации здорового образа жизни, улучшения межнациональных отношений.

Проект Северо-Кавказского ресурсного центра по инклюзивному образованию «Созвездие» направлен на создание системной помощи детям-инвалидам на Северном Кавказе. «В рамках проекта более 300 педагогов из пяти республик Северного Кавказа повысили свою квалификацию, идет подготовка тьюторов — уже более 95 педагогов и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья из трех республик приняли участие, создана консультативная служба для работников образования, детей-инвалидов и их родителей», — представила проект зампред дагестанского отделения «Всероссийского педагогического собрания» Патимат Омарова

Благотворительный Фонд «Быть добру» в Северной Осетии помогает людям, которые нуждаются в срочных операциях, дорогостоящих медикаментах, средствах реабилитации. Фонд привлекает к благотворительности обычных жителей. «Впервые в СКФО мы провели донорскую акцию в Северной Осетии по донорству костного мозга. Для представителей малочисленных народов, которые есть, в том числе, на Северном Кавказе, зачастую очень сложно найти доноров костного мозга», — рассказал президент фонда Амурхан Кусов.

Общественная организация «Наш дом — город Грозный» занимается возвращением русскоязычного населения в Чеченскую Республику , знакомит молодежь с культурой и обычаями других регионов России. «После боевых действий выросло монокультурное поколение. Мы занимаемся поиском могил на разрушенных войной кладбищах — мусульманских, христианских и иудейском», — пояснил руководитель общественной организации Сайпуддин Гучигов.

О форуме

Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году, закрытие которого прошло в воскресенье, стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества.

Организатор форума — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа».