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Toyota может прекратить поставки в США некоторых моделей из-за Трампа
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Toyota может прекратить поставки в США некоторых моделей из-за Трампа 

LiveCars.Ru 44 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает Bloomberg, Toyota может принять решение о прекращении поставок некоторых моделей своих авто в США, если президент Дональд Трамп перейдет от слов к реальным шагам по увеличению пошлин и тарифов на транспортные средства.
По словам исполнительного директора Североамериканского отделения компании Toyota Джима Ленца, автопроизводитель на данный момент анализирует, как повышение тарифов может повлиять на каждую из его моделей.
Таким образом в Toyota поднимут цены на отдельные модели, а другие попросту уберут с американского рынка. В конечном итоге пострадает потребиль, у которого станет меньше выбора.
Даже несмотря на то, что японский автогигант продолжает строительство своей 11-й фабрики в США, компания по-прежнему импортируют в страну много автомобилей. Более половины из 2,4 миллиона машин, проданных Toyota в США в прошлом году, были импортирован из-за рубежа.
Например, самая популярная в США модель Toyota RAV4 импортируется в страну из Китая и Канады. Кроме того, Канада также поставляет в США 95% моделей Lexux RX.
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