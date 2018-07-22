Демографическая яма и последствия

Россию в 2018 году может ждать сокращение населения из-за уменьшения числа родившихся и снижения числа мигрантов, считают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. Если прогнозы демографов сбудутся, убыль населения в стране будет зафиксирована впервые с 2009 года. Официальная статистика прогноз пока подтверждает.

Согласно данным Росстата, естественная убыль населения за пять первых месяцев года составила 147,2 тысячи человек и серьезно ускорилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (111,8 тысячи человек). Главной причиной специалисты называют снижение рождаемости из-за того, что вступило в детородный возраст малочисленное поколение женщин, появившихся на свет в 1990-е. И вот итог: без всякого экономического кризиса и прочих внешних причин количество родившихся в январе–мае сократилось на 28,1 процента по сравнению с январем–маем прошлого года.

— Если говорить о текущем срезе, то так и есть: стало меньше потенциальных мам, — рассказывает директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов . — Но на самом деле все намного глубже. Рождаемость в России сокращается с 1960-х годов, когда она упала ниже естественного уровня замещения поколений.

По словам эксперта, виною всему — слом традиционной семьи: как в Советском Союзе, так и на Западе.

— И у нас, и в странах Запада стали преобладать левацкие и леводемократические идеи. Традиционная семья стала заменяться «союзом свободных людей», где никто никому ничего не должен. Появилось много «шведских» семей. А такие семьи повышению рождаемости не способствуют: у женщины нет уверенности в совместном будущем, а значит, она рожает меньше.

Предполагалось, что компенсировать сокращение населения может миграция. Но, по данным за январь— апрель, миграционный прирост составил 57,1 тысячи человек — на 13,8 тысячи человек меньше, чем в прошлом году.