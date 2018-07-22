День рождения: надо ли его праздновать с точки зрения православия

В жизни практически любого человека его день рождения считается одним из самых главных праздников в году. Однако верующие люди зачастую задаются вопросом: «А стоит ли вообще отмечать этот день?» Многие прихожане считают, что никакой заслуги самого именинника в его появлении на свет нет: так распорядился Бог, а потому к чему чествовать родившегося?

Грехопадение первых людей

Почему же у прихожан возникают подобные сомнения? В одном из псалмов Давида есть такие строки: «Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50:7). Греческий богослов Евфимий Зигабен утверждал, что в данной песне Давид говорит о том, что зачат он был в грехе и в грехе же и родился. По мнению Евфимия, такому положению вещей человечество обязано еще Адаму и Еве. «Ибо если бы Адам не согрешил, то не было бы ему надобности и в плотском соитии с Евою» — пишет богослов. Так нужно ли отмечать такое греховное событие, как рождение?

Что думают священники?

Иеромонах Иов (Гумеров) отметил, что день рождения с религиозной точки зрения действительно не является праздником в привычном, мирском понимании этого слова. Однако, как рассуждает Иов, подобная дата — это отличная возможность для того, чтобы поблагодарить Господа за подаренную жизнь и немного поразмыслить над прошедшими годами, подвести некоторые итоги.

Так же считает и иерей Андрей Чиженко. Священник называет день рождения, впрочем, как и именины, личной малой Пасхой. Иерей считает, что поводов для радости самого именинника и его близких достаточно, ведь Бог в образе человека сотворил целую Вселенную по подобию своему. По словам Чиженко, именно потому, что появление нового человека на свет и вся его жизнь есть бесценный дар свыше, самоубийство и считается тяжким грехом.

Если обратиться к богословам прошлого, то и они не выказывали негативного отношения к подобным празднествам. Например, Иоанн Кронштадтский писал, что «достойно и праведно чтить празнованием дни рождения или дни тезоименитоиства». Проповедник считал игнорирование данного события выражением «неблагодарности перед Творцом».

Именины или день рождения?

Несмотря на указанные выше точки зрения, тезоименитоиство или именины являлись (а для многих являются и по сей день) гораздо более важной датой, чем день появления на свет. Так, архимандрит Амвросий (Юрасов) в своей книге «О вере и спасении» писал о том, что христиане празднуют не столько рождение своего тела, сколько рождение души. Архимандрит призывал верующих изучать житие своего небесного покровителя и подражать ему во всем.