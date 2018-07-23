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Воробьев: задача властей Подмосковья — привлечь триллион рублей инвестиций
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Воробьев: задача властей Подмосковья — привлечь триллион рублей инвестиций 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Задача властей Подмосковья — привлекать инвестиции в регион на 1 триллион рублей в год, сейчас объем инвестиций составляет 650-700 миллиардов рублей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Стратегическая задача, которая в том числе обозначена в указе президента, составляет 25% ВВП, то есть сейчас экономика региона каждый год получает инвестиций 650-700 миллиардов рублей, а задача — выйти на 1 триллион рублей в год инвестиций, тогда мы сможем обеспечить прорыв в экономике и с 3-3,5% экономического роста уже выйти на уровень 4-5%", — сказал Воробьев в интервью каналу «Россия 24».
Он отметил, что это очень амбициозная задача, сейчас прорабатываются различные варианты стимулирования инвестиций. Один из крупных инвесторов, которого удалось привлечь в регион, — это завод Mercedes. Завод, по словам Воробьева, начнет работать уже менее чем через год. В первом квартале 2019 года будут выпущены первые автомобили.
"Создаем условия, они где-то базовые — льготный налог на прибыль, налог на имущество, плюс, конечно, мы здорово помогаем, вкладываем в инфраструктуру, то есть Mercedes поставил перед нами ряд задач по строительству дороги, обеспечения электричеством и всем необходимым и запросил образовательную программу. Один из колледжей Солнечногорского района и в Химках будет готовить специалистов для завода Mercedes", — пояснил Воробьев.
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