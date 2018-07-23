Воробьев: задача властей Подмосковья — привлечь триллион рублей инвестиций

"Стратегическая задача, которая в том числе обозначена в указе президента, составляет 25% ВВП, то есть сейчас экономика региона каждый год получает инвестиций 650-700 миллиардов рублей, а задача — выйти на 1 триллион рублей в год инвестиций, тогда мы сможем обеспечить прорыв в экономике и с 3-3,5% экономического роста уже выйти на уровень 4-5%", — сказал Воробьев в интервью каналу «Россия 24».

Он отметил, что это очень амбициозная задача, сейчас прорабатываются различные варианты стимулирования инвестиций. Один из крупных инвесторов, которого удалось привлечь в регион, — это завод Mercedes. Завод, по словам Воробьева, начнет работать уже менее чем через год. В первом квартале 2019 года будут выпущены первые автомобили.