Крупнейший логистический центр Подмосковья принесет региону 6,8 млрд рублей инвестиций

Центр логистики «Ашан» «Южные врата» в городском округе Домодедово принесет Московской области тысячу рабочих мест и 6,8 миллиарда рублей инвестиций. Ежегодный объем отчисляемых средств в копилку регионального бюджета составит более 200 миллионов рублей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства центра крупнейшего логистического центра Подмосковья.

Строительство центра началось в 2017 году. Ввести его в эксплуатацию планируют в конце 2018 года.

«Этот проект позволит нам создать до тысячи новых рабочих мест. Наша цель — закончить работы к сентябрю, пройти все необходимые комиссии в октябре–ноябре и предоставить уже логистическую платформу, операционную деятельность начать к новому году», — сказал директор проекта Филипп Манжан.

Он будет обеспечивать бесперебойную доставку товаров в магазины сети «Ашан» как в центральном регионе, так и в распределительные центры сети по всей России . Предприятие расположится в городском округе Домодедово на пересечении трасс М-4 «Дон» и А-107 (ММК). Оно займет территорию площадью 140 тысяч квадратных метров и обеспечит работой около тысячи человек.

Производство с использованием новейших энергоэффективных технологий будет экологичным и не нанесет вред окружающей среде.