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Крупнейший логистический центр Подмосковья принесет региону 6,8 млрд рублей инвестиций
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Крупнейший логистический центр Подмосковья принесет региону 6,8 млрд рублей инвестиций 

360tv.ru 25 минут назад
Центр логистики «Ашан» «Южные врата» в городском округе Домодедово принесет Московской области тысячу рабочих мест и 6,8 миллиарда рублей инвестиций. Ежегодный объем отчисляемых средств в копилку регионального бюджета составит более 200 миллионов рублей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства центра крупнейшего логистического центра Подмосковья.
Строительство центра началось в 2017 году. Ввести его в эксплуатацию планируют в конце 2018 года.
«Этот проект позволит нам создать до тысячи новых рабочих мест. Наша цель — закончить работы к сентябрю, пройти все необходимые комиссии в октябре–ноябре и предоставить уже логистическую платформу, операционную деятельность начать к новому году», — сказал директор проекта Филипп Манжан.
Он будет обеспечивать бесперебойную доставку товаров в магазины сети «Ашан» как в центральном регионе, так и в распределительные центры сети по всей России. Предприятие расположится в городском округе Домодедово на пересечении трасс М-4 «Дон» и А-107 (ММК). Оно займет территорию площадью 140 тысяч квадратных метров и обеспечит работой около тысячи человек.
Производство с использованием новейших энергоэффективных технологий будет экологичным и не нанесет вред окружающей среде.
Днем ранее Андрей Воробьев дал старт конкурсу механизаторов в Истре на выставке агротехнологий «День поля Московской области — 2018», которое является ключевым событием для агропромышленного комплекса Подмосковья.
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