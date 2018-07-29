В Подмосковье открылись загородные мини-офисы столичных центров госуслуг

Такой филиал (см. видео) открылся и в Красногорском районе. Всего на выборах мэра Москвы будут работать 209 загородных участков в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Москвичам, планирующим голосовать 9 сентября по месту фактического пребывания, необходимо заранее сообщить об этом — на портале госуслуг или в любом МФЦ, передает «ТВ Центр».

"Сейчас мы находимся в одном из мобильных офисов, которые станут избирательным участком. Но до этого момента здесь можно будет оформить услуги — СНИЛС, социальная карта и парковочное разрешение — а также многие другие — и консультации по всем вопросам. Проголосовать также можно в Москве, Подмосковье, Тульской или Калужской или Владимирской области. Избирательные участки 9 сентября будут работать да 22 часов", — сообщила специалист МФЦ Красногорского района Ольга Николкина.

"Это очень удобно, когда близко к даче построены такие мини-офисы, на которых можно проголосовать, не приезжая в Москву. Поскольку сентябрь еще — полностью дачный сезон. Надо убирать урожай — помощники рядом, тем более в субботу-воскресенье школьники не учатся, и они все время находятся на даче. Офис удобный, недалеко от дачных участков, вполне все доступно и разумно", — оценила дачница Татьяна Жукова.