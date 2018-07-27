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В Адыгее работают над совершенствованием системы МФЦ
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В Адыгее работают над совершенствованием системы МФЦ 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждали сегодня на заседании профильной республиканской Комиссии под председательством вице-премьера РА Натальи Широковой.
В настоящее время в Адыгее через МФЦ организовано предоставление 243 государственных и муниципальных услуг, из которых 55 услуг федеральных органов исполнительной власти, 41 услуга исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и 147 услуг органов местного самоуправления. С начала года специалистами МФЦ уже предоставлено свыше 250 тыс. госуслуг.
Участники заседания обсудили изменения, которые необходимо внести в схему размещения многофункциональных центров для равномерного перераспределения нагрузки и эффективного использования окон обслуживания.
Здесь же были рассмотрены актуальные вопросы разработки и внедрения технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг, которые являются одним из ключевых инструментов повышения качества и эффективности оказания услуг в МФЦ. Эту работу необходимо завершить до конца года, причём в первоочередном порядке будут сформированы схемы предоставления наиболее востребованных населением услуг.
Наталья Широкова подчеркнула, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов неоднократно указывал на приоритетную значимость реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Важную роль в этой работе играет повышение доступности госуслуг. Также Глава республики поручил увеличить количество услуг, оказываемых в режиме «одного окна».
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