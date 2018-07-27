В Адыгее работают над совершенствованием системы МФЦ

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждали сегодня на заседании профильной республиканской Комиссии под председательством вице-премьера РА Натальи Широковой

В настоящее время в Адыгее через МФЦ организовано предоставление 243 государственных и муниципальных услуг, из которых 55 услуг федеральных органов исполнительной власти, 41 услуга исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и 147 услуг органов местного самоуправления. С начала года специалистами МФЦ уже предоставлено свыше 250 тыс. госуслуг.

Участники заседания обсудили изменения, которые необходимо внести в схему размещения многофункциональных центров для равномерного перераспределения нагрузки и эффективного использования окон обслуживания.

Здесь же были рассмотрены актуальные вопросы разработки и внедрения технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг, которые являются одним из ключевых инструментов повышения качества и эффективности оказания услуг в МФЦ. Эту работу необходимо завершить до конца года, причём в первоочередном порядке будут сформированы схемы предоставления наиболее востребованных населением услуг.