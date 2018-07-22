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МФЦ Костромской области будут оказывать новые услуги для бизнеса
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МФЦ Костромской области будут оказывать новые услуги для бизнеса 

АиФ Владимир 30 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Новые виды услуг для предпринимателей будут оказываться на базе многофункциональных центров (МФЦ) Костромской области, сообщается на сайте областной администрации.
В МФЦ будут оказывать услуги, необходимые для начала и развития предпринимательской деятельности, а также услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. Сообщается, что это упростит предпринимателям доступ к услугам страховых и финансово-кредитных компаний, ресурсоснабжающих организаций, инфраструктуре поддержки бизнеса.
Также в МФЦ будут организованы новые виды деятельности: прием безналичных платежей в счет платы за государственные и муниципальные услуги и обеспечение бесплатного доступа заявителей к порталам gosuslugi.ru, 44gosuslugi.ru.
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