МФЦ Костромской области будут оказывать новые услуги для бизнеса

Новые виды услуг для предпринимателей будут оказываться на базе многофункциональных центров (МФЦ) Костромской области , сообщается на сайте областной администрации.

В МФЦ будут оказывать услуги, необходимые для начала и развития предпринимательской деятельности, а также услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. Сообщается, что это упростит предпринимателям доступ к услугам страховых и финансово-кредитных компаний, ресурсоснабжающих организаций, инфраструктуре поддержки бизнеса.

Также в МФЦ будут организованы новые виды деятельности: прием безналичных платежей в счет платы за государственные и муниципальные услуги и обеспечение бесплатного доступа заявителей к порталам gosuslugi.ru, 44gosuslugi.ru.