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Самолет Airbus BelugaXL совершил первый полет
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Самолет Airbus BelugaXL совершил первый полет 

Популярная механика 35 минут назад
Фото: Популярная механика
Первый из пяти будущих грузовых самолетов Airbus BelugaXL выполнил тестовый полет 19 июля, поднявшись в воздух из аэропорта Тулуза-Бланьяк во Франции, передает NewAtlas; полет длился 4 часа 11 минут. Новый грузовой самолет построен на базе авиалайнера A330 и является преемником Airbus Beluga (фюзеляж BelugaXL длиннее на 6,9 метра и шире на 1,7 м, а грузоподъемность выше на 6 тонн). BelugaXL, как и самолет текущего поколения, получил — как и указывает название — необычный дизайн и внешне напоминает белуху (вид зубатых китов из семейства нарваловых); аппарат предназначен для транспортировки крупногабаритных деталей, используемых Airbus для производства различных моделей самолетов.
Разработка BelugaXL началась в ноябре 2014 года, когда Airbus обнаружила, что текущее поколение грузового самолета не подойдет для будущих нужд компании. Новый грузовой самолет, оснащенный двумя двигателями Rolls Royce Trent 700, в длину составляет 63,1 м; размах крыла BelugaXL равен 60,3 м, а грузоподъемность составляет 53 тонны.
По словам Aribus, в ближайшие 10 месяцев BelugaXL должен будет пройти летные испытания общей длительностью 600 часов, прежде чем будет сертифицирован. Ожидается, что он начнет работать во второй половине следующего года — параллельно с предыдущими Airbus Beluga (последние планируют постепенно вывести из эксплуатации к 2025 году).
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