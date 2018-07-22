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Рысь, норка и хомяк: назвали список животных, на которых запрещено охотится ярославцам
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Рысь, норка и хомяк: назвали список животных, на которых запрещено охотится ярославцам 

76.ru 36 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославской области обычные животные и птицы стали редкими
Экологи назвали Ярославскую область территорией, где человек слишком сильно воздействует на природу. И опубликовали список птиц и животных, которые попали в Красную книгу Ярославской области. А за последние годы он заметно пополнился.
— Высокая нагрузка на экосистемы отрицательно сказывается на видовом составе животных, которые становятся редкими вследствие нарушения их естественных местообитаний или прямого истребления и нуждаются в защите. Каждый охотник обязан знать животных занесенных в «Красную книгу» нашей области, — говорят в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Млекопитающие, которые занесены в Красную книгу Ярославской области: русская выхухоль, садовая соня, лесная мышовка, желтогорая мышь, обыкновенный хомяк, бурый ушан, северный кожанок, северная европейская норка, рысь.
Птицы из Красной книги: европейская чернозобая гагара, черношейная, красношейная и серощёкая поганки, малая выпь, белый и чёрный аисты, серый гусь, лебедь-шипун, серая утка, лебедь-кликун, спасан, беркут, сплюшка, болотная сова, дроздовидная камышовка, бородатая неясыть, трёхпалый дятел, обыкновенная чечётка, садовая овсянка, седой дятел, зелёный дятел, глухая кукушка, филин, средний кроншнеп.
А на днях ярославская общественница объявила тревогу из-за того, что в речке Нора почернела вода. Эта речка впадает в Волгу.
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