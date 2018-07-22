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Озил обратился к болельщикам после критики из-за фото с Эрдоганом
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Озил обратился к болельщикам после критики из-за фото с Эрдоганом 

Чемпионат.com 20 минут назад
Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил обратился к болельщикам, которые критиковали его после фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. С главой государства также фотографировался полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган. Озил опубликовал открытое письмо.
«В течение последних недель у меня было время, чтобы сформулировать свои мыли по поводу случившегося. Я бы хотел поделиться ими с вами.
Как у многих людей, мои корни уходят в несколько стран. Хоть я и вырос в Германии, мои предки жили в Турции. У меня два сердца: одно немецкое, другое — турецкое. Когда я был ребёнком, моя мать учила меня всегда уважать свои корни, никогда не забывать, откуда я родом. Я до сих пор помню это и сохраняю эти ценности. В мае я встретился с президентом Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного мероприятия. Впервые мы встретились в 2010 году, когда Эрдоган вместе с Ангелой Меркель смотрел матч Германия — Турция в Берлине. После этого наши пути неоднократно пересекались.
Я понимаю, что моё фото с Эрдоганом вызвало большой резонанс в немецких СМИ. Хоть некоторые люди обвиняют меня во лжи и предательстве, моё фото не имело политического подтекста. Как я уже говорил, моя мать учила меня всегда помнить о своих корнях и традициях. Для меня фото с президентом Эрдоганом не было каким-либо образом связано с политикой или выборами. Оно отображает моё уважение к властям страны моей семьи.
Я — футболист, а не политик. Наша встреча не была направлена на то, чтобы поддержать курс Эрдогана. Более того, мы общались о других вещах, о футболе, ведь Эрдоган и сам играл в футбол в юности.
Немецкие СМИ изобразили всё иначе, но правда заключается в том, что я не мог не встретиться с президентом Турции. Это было бы неуважением к моим корням, к моим предкам, которые бы гордились тем, кем я стал. Для меня совершенно неважно, кто занимает пост президента. Важно, что это — президент. Я должен уважать власти страны. Уверен, что со мной согласятся королева Англии и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которые принимали Эрдогана в Лондоне. Будь-то президент Германии или Турции, моя позиция была бы одинаковой», — написал Озил.
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