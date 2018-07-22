Озил обратился к болельщикам после критики из-за фото с Эрдоганом

«В течение последних недель у меня было время, чтобы сформулировать свои мыли по поводу случившегося. Я бы хотел поделиться ими с вами.

Как у многих людей, мои корни уходят в несколько стран. Хоть я и вырос в Германии, мои предки жили в Турции. У меня два сердца: одно немецкое, другое — турецкое. Когда я был ребёнком, моя мать учила меня всегда уважать свои корни, никогда не забывать, откуда я родом. Я до сих пор помню это и сохраняю эти ценности. В мае я встретился с президентом Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного мероприятия. Впервые мы встретились в 2010 году, когда Эрдоган вместе с Ангелой Меркель смотрел матч Германия — Турция в Берлине. После этого наши пути неоднократно пересекались.

Я понимаю, что моё фото с Эрдоганом вызвало большой резонанс в немецких СМИ. Хоть некоторые люди обвиняют меня во лжи и предательстве, моё фото не имело политического подтекста. Как я уже говорил, моя мать учила меня всегда помнить о своих корнях и традициях. Для меня фото с президентом Эрдоганом не было каким-либо образом связано с политикой или выборами. Оно отображает моё уважение к властям страны моей семьи.

Я — футболист, а не политик. Наша встреча не была направлена на то, чтобы поддержать курс Эрдогана. Более того, мы общались о других вещах, о футболе, ведь Эрдоган и сам играл в футбол в юности.