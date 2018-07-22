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Министр труда ФРГ предложил ввести рабочие визы для иностранцев
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Министр труда ФРГ предложил ввести рабочие визы для иностранцев 

Российская Газета 47 минут назад
Министр труда и общественных дел Германии Хубертус Хайль (СДПГ) выступил с предложением ввести краткосрочные визы для иностранцев, желающих получить работу в стране. В статье для издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung политик написал, что речь идет о тех отраслях, в которых традиционно не хватает работников, например, опека. По словам министра, введение полугодовой визы облегчит иностранцам поиск работы.
При этом возможность выплаты социальных пособий потенциальным работникам Хайль исключает: «По этой визе можно будет приехать в Германию на полгода и искать работу. Если по истечении срока найти ее не удастся, придется возвращаться домой». Так министр хочет сделать процесс поиска работы «как можно менее бюрократическим».
Напомним, что по инициативе СДПГ до конца 2018 года должен быть принят закон об иммиграции квалифицированных специалистов, в том числе людей без высшего образования. Таким образом правительство рассчитывает ограничить поток нелегальных мигрантов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что принятие этого закона является приоритетной задачей правительства. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер пообещал подготовить список ключевых пунктов к осени.
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