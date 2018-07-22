Министр труда ФРГ предложил ввести рабочие визы для иностранцев

Министр труда и общественных дел Германии Хубертус Хайль (СДПГ) выступил с предложением ввести краткосрочные визы для иностранцев, желающих получить работу в стране. В статье для издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung политик написал, что речь идет о тех отраслях, в которых традиционно не хватает работников, например, опека. По словам министра, введение полугодовой визы облегчит иностранцам поиск работы.

При этом возможность выплаты социальных пособий потенциальным работникам Хайль исключает: «По этой визе можно будет приехать в Германию на полгода и искать работу. Если по истечении срока найти ее не удастся, придется возвращаться домой». Так министр хочет сделать процесс поиска работы «как можно менее бюрократическим».