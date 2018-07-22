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Столичные спасатели спасают из водоемов около 10 человек ежедневно
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Столичные спасатели спасают из водоемов около 10 человек ежедневно 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Количество спасаемых из столичных водоемов в летний сезон 2018 года увеличилось вдвое по сравнению с 2017 годом.
Об этом РИА «Новости» сообщил государственный инспектор ГИМС МЧС по Москве Евгений Юрченко. Двукратный рост, по мнению инспектора, спровоцировал Чемпионат мира по футболу.
«Во время чемпионата мира по футболу в Москву приехало, помимо иностранцев, много российских граждан из других городов. В этом году мы спасаем ежедневно восемь — девять человек, в прошлом году было вдвое меньше», — заявил Юрченко.
Основной причиной попадания людей в беду на столичных водоемах Евгений Юрченко называет употребление алкоголя перед заходом в воду.
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