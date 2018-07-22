Ещё
На Северном Кавказе в этом году стартует проект по обучению молодежи ораторскому искусству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Северном Кавказе в этом году стартует проект по обучению молодежи ораторскому искусству 

ТАСС 51 минуту назад
АРХЫЗ, 22 июля. /ТАСС/. Проект по обучению молодых людей ораторскому искусству, ведению дебатов и переговоров начнется в 2018 году на Северном Кавказе. Об этом рассказала ТАСС директор автономной некоммерческой организации «Институт социально-креативного развития актива» (АНО «Искра» — инициатор проекта) Дарья Зинковская.
"Первый этап — дистанционный курс, он будет длиться в течение месяца, разработаны пособия, видеокурс, аудиокурс. Каждый из блоков будет заканчиваться выполнением контрольных измерительных материалов, чтобы мы отобрали 50 лучших выпускников, которые в октябре 2018 года приедут на пятидневный интенсив, очное обучение", — сказала она в кулуарах гражданского форума «Архыз XXI».
Участниками станут молодые люди из регионов Северного Кавказа, а также иностранная молодежь. «Изначально мы хотели ориентироваться только на Кавказ, но потом решили, что неверно обделять других талантливых ребят, в том числе из других стран. В конце июля начнется прием заявок, планируется, что в дистанционном этапе будут участвовать минимум 200 человек», — пояснила Зинковская.
Проект продлится полтора года. «Если ты хочешь стать молодым лидером — умение говорить необходимо. У нас на Кавказе очень много талантливых ребят, которые просто не могут выразить свои мысли, либо не знают, как правильно сформулировать, либо опасаются — вдруг не то скажут. Наша задача — поднять уровень ораторского мастерства, чтобы конфликтные ситуации решались в первую очередь в словесном формате» — отметила руководительница автономной некоммерческой организации.
Лучшие выпускники очного этапа, как ожидается, организуют аналогичные площадки в своих регионах или странах. Инициаторы проекта готовы помочь им — в ноябре 2018 года на Ставрополье пройдет обучение методике создания подобного проекта. В мае 2019 года выпускники презентуют свои созданные площадки обучения ораторскому искусству.
Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
ТАСС: последние новости
Латвийский боксер Бриедис победил француза Делорье СК возбудил дело в связи с избиением заключенного в ярославской колонии Двенадцать клубов стартуют в чемпионате Украины по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене345
Греция меняет тон в отношении России182
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер19
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта97
Эрдогана задержали на Красной площади25
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение