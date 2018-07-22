На Северном Кавказе в этом году стартует проект по обучению молодежи ораторскому искусству

АРХЫЗ, 22 июля. / ТАСС /. Проект по обучению молодых людей ораторскому искусству, ведению дебатов и переговоров начнется в 2018 году на Северном Кавказе. Об этом рассказала ТАСС директор автономной некоммерческой организации «Институт социально-креативного развития актива» (АНО «Искра» — инициатор проекта) Дарья Зинковская.

"Первый этап — дистанционный курс, он будет длиться в течение месяца, разработаны пособия, видеокурс, аудиокурс. Каждый из блоков будет заканчиваться выполнением контрольных измерительных материалов, чтобы мы отобрали 50 лучших выпускников, которые в октябре 2018 года приедут на пятидневный интенсив, очное обучение", — сказала она в кулуарах гражданского форума «Архыз XXI».

Участниками станут молодые люди из регионов Северного Кавказа, а также иностранная молодежь. «Изначально мы хотели ориентироваться только на Кавказ, но потом решили, что неверно обделять других талантливых ребят, в том числе из других стран. В конце июля начнется прием заявок, планируется, что в дистанционном этапе будут участвовать минимум 200 человек», — пояснила Зинковская.

Проект продлится полтора года. «Если ты хочешь стать молодым лидером — умение говорить необходимо. У нас на Кавказе очень много талантливых ребят, которые просто не могут выразить свои мысли, либо не знают, как правильно сформулировать, либо опасаются — вдруг не то скажут. Наша задача — поднять уровень ораторского мастерства, чтобы конфликтные ситуации решались в первую очередь в словесном формате» — отметила руководительница автономной некоммерческой организации.

Лучшие выпускники очного этапа, как ожидается, организуют аналогичные площадки в своих регионах или странах. Инициаторы проекта готовы помочь им — в ноябре 2018 года на Ставрополье пройдет обучение методике создания подобного проекта. В мае 2019 года выпускники презентуют свои созданные площадки обучения ораторскому искусству.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.