Более 90 управленцев из СКФО в ходе обучения разработают новые проекты для своих регионов

"Стартовал уже третий модуль образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд — 2018», в нем принимают участие более 90 региональных министров, мэров городов, руководителей корпораций развития регионов, руководителей бизнес-структур, а также региональные эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ведущие приглашенные эксперты", — сообщает пресс-служба.

Организатор программы — Центр развития регионов, созданный на базе РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина . Программа реализуется РАНХиГС в партнерстве с АСИ и командой консалтинговой компании WardHowell. В апреле и мае уже прошли два модуля, в ходе которых команды провели тренинги, прослушали лекции ведущих преподавателей вузов страны и начали работу над своими проектами, которые будут конкретным результатом обучения. Итоговая защита проектов состоится в октябре, предполагается, что после учебы команды в том же составе начнут воплощать свои проекты в регионах.

По словам заместителя министра Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Екатерины Курашевой, обучение дает возможность развивать горизонтальные связи регионов и получать консультации от ведущих экспертов. «Мы знакомимся, общаемся, обмениваемся мнениями и опытом, есть возможность послушать экспертов высокого уровня для команд, которые приехали на переподготовку. Нам предстоит контактировать с другими регионами, поэтому ожидаем и практическую пользу. Посмотрим, что получится с защитой проекта», — говорит она.