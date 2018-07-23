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Более 90 управленцев из СКФО в ходе обучения разработают новые проекты для своих регионов
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Более 90 управленцев из СКФО в ходе обучения разработают новые проекты для своих регионов 

ТАСС 47 минут назад
ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Более 90 участников из Северного Кавказа пройдут обучение по программе развития региональных команд в Пятигорске на площадке Северо-Кавказского института Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и разработают свои управленческие проекты для реализации на местах, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.
"Стартовал уже третий модуль образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд — 2018», в нем принимают участие более 90 региональных министров, мэров городов, руководителей корпораций развития регионов, руководителей бизнес-структур, а также региональные эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ведущие приглашенные эксперты", — сообщает пресс-служба.
Организатор программы — Центр развития регионов, созданный на базе РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина. Программа реализуется РАНХиГС в партнерстве с АСИ и командой консалтинговой компании WardHowell. В апреле и мае уже прошли два модуля, в ходе которых команды провели тренинги, прослушали лекции ведущих преподавателей вузов страны и начали работу над своими проектами, которые будут конкретным результатом обучения. Итоговая защита проектов состоится в октябре, предполагается, что после учебы команды в том же составе начнут воплощать свои проекты в регионах.
По словам заместителя министра Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Екатерины Курашевой, обучение дает возможность развивать горизонтальные связи регионов и получать консультации от ведущих экспертов. «Мы знакомимся, общаемся, обмениваемся мнениями и опытом, есть возможность послушать экспертов высокого уровня для команд, которые приехали на переподготовку. Нам предстоит контактировать с другими регионами, поэтому ожидаем и практическую пользу. Посмотрим, что получится с защитой проекта», — говорит она.
Директор института, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов отметил актуальность программы. «Уверен, выбранные участниками направления будут полезны для всех республик СКФО. Именно они решают конкретные задачи по улучшению инвестиционного климата, которые стоят перед регионами», — сказал Тлисов, слова которого приводит пресс-служба.
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