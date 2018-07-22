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«Затерянный мир» нашелся прямо в центре Нижнего Новгорода
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«Затерянный мир» нашелся прямо в центре Нижнего Новгорода 

nn.ru 57 минут назад
Фото: nn.ru
Синий забор жители улиц Трудовой и Ковалихинской наблюдают уже много лет. Сколько — уже не может вспомнить никто. Видят только, что на месте баскетбольной площадки, где играли подростки, уже вымахали большие деревья.
Корреспондент NN.ru пытался как-то выяснить происхождение пустыря за забором у директора городского департамента строительства Юрия Щёголева. Тот крайне удивился — они ничего не знал о заброшенной площадке и обещал разобраться. Но не успел: его поймали на взятке и арестовали.
Судя по публичной кадастровой карте, на этой территории находятся три участка с номерами: 52:18:0060108:23 (площадь 3372 кв.м), 52:18:0060108:24 (766 кв.м), 52:18:0060108:25 (462 кв.м). Если посмотреть на конфигурацию самого большого, понятно, что это должно было быть продолжение дома № 232 по улице Максима Горького.
NN.ru обратился в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать: кто собственник этой земли и существуют какие-либо меры воздействия на владельца, если он не использует участок по назначению. На момент публикации ответа не было.
А пока корреспонденты NN.ru проникли за синий забор и посмотрели, что там происходит. Все, что мы увидели — непролазная чаща, коммунальные коммуникации, пара заброшенных гаражей и четверо «отдыхающих», одна из них — женщина. Информация для исследователей «затерянного мира» — это находится здесь:
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