Почему россияне не умеют брать кредиты: иллюзии богатой жизни

Россия догоняет Америку совсем не в том, где нужно

Отношение к деньгам на просторах нашей родины всегда отличалось от западной модели. Загнанные в узкий коридор недостаточных для жизни доходов, советские люди «перехватывали до получки» у друзей и соседей, в кассах взаимопомощи, относили в комиссионку привезенное из зарубежных поездок. Свободных денег у большинства граждан СССР не было.

В постсоветский период, когда сформировался платежеспособный средний класс (самых состоятельных граждан оставим за скобками), появились и свободные деньги — то, что остается от доходов после трат на самое необходимое: продукты питания, лечение, учебу, оплату жилья… Но распоряжались россияне этими деньгами иначе, чем жители развитых стран Запада.

Очевидно, сказывался многолетний печальный опыт денежных взаимоотношений с государством: экс-советские граждане давно перестали верить в возможность сберечь свои кровные от прямых и завуалированных конфискаций, поэтому свободные деньги, если таковые вдруг заводились, тратили практически без остатка. Этому поспособствовали и новые реалии посткоммунистической эры — возможность путешествовать по миру и покупать ранее недоступные товары. Однако в последнее время эта парадигма финансового поведения россиян стала меняться.

В июне этого года, как сообщал «Ромир», разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги составила в среднем 29 700 рублей — на 23,2% больше, чем в мае. Некоторые чиновники поспешили бравурно возвестить, что у россиян стало больше свободных денег благодаря росту их доходов. Однако с ними не согласны независимые авторитетные эксперты, которые считают, что люди просто стали экономить. Согласно этим экспертным оценкам, население вынуждено переключаться на сберегательную модель поведения под давлением инфляции и слабеющего рубля.

Одним из главных рычагов экономии семейного бюджета стал отказ от самого желанного, самого дорогого завоевания постсоветской эпохи — поездок на отдых и в турпоездки за рубеж. Подруга моей жены, выйдя на пенсию, объездила полсвета, но сейчас встала на прикол. Говорит, что путешествовать стало чересчур накладно, да и надо поберечь деньги для детей и внуков: сын потерял хорошую, высокооплачиваемую работу, а новую найти не может. Мой старинный приятель объехал еще больше стран, но сегодня он тоже путешествовать перестал: по его словам, «впереди непредсказуемая ситуация, надо попридержать загашник на черный день». Подобные жизненные ситуации стали в России типичными.

Официальная российская статистика сообщает, что расходы населения растут быстрее доходов. Кто-то из чиновников предлагает «объяснения от противного»: мол, дело не в нехватке средств, а в растущих потребностях граждан. В этой благостной версии есть, наверное, некоторая доля правды, но ее перевешивает другая правда: людям не хватает денег на жизнь. И, поскольку теперь можно не «стрелять» трешки и пятерки у соседей, а пойти в банк и попросить кредит, граждане именно это и делают. За первые пять месяцев текущего года объем потребительского кредитования увеличился на 7,1%, а с ним выросла и задолженность населения перед кредитно-финансовыми организациями.

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) констатируют, что стабильность уровня жизни в России — это иллюзия, которая создается за счет опасно быстрого роста закредитованности населения. В июле, указывают авторы исследования, задолженность населения РФ перед банками составила 23,9% от их доходов, или 13,5 трлн рублей в абсолютных числах. Закредитованность была больше только в 2013 году (когда, заметим, цена на нефть доходила до $140 за баррель, а курс доллара был около 32 рублей — вдвое меньше, чем сейчас). Рекорда со знаком «минус» в этом году достиг и другой показатель — удельный вес тех, кто отчисляет деньги на сбережение: такие люди составляют лишь 6% населения РФ (минимальная цифра с начала ХХI века).

Однако, может быть, все эти факторы только кажутся негативными? Ведь если сравнить поведение российских потребителей с тем, как ведут себя самые большие потребители в мире — американцы (частное потребление дает более 2/3 ВВП Соединенных Штатов ), то обнаружится немалое сходство. Жители США тоже плохо сберегают деньги, в сравнении с другими развитыми странами: 65% населения, по данным Bankrate.com, откладывают менее 10% своего дохода, в том числе 19% не откладывают вообще ни цента, а 21% — менее 5% дохода.

Задолженность американских семей (о долгах правительства говорить не будем) в конце первого полугодия 2018-го составила астрономическую сумму $15,7 трлн — это на $1 трлн больше, чем было 10 лет назад, в самый разгар мирового финансового кризиса. Закредитованность американцев ежегодно увеличивается в среднем на 3,4%.

За последнее десятилетие их долги по кредитным картам, студенческим займам и автомобильным кредитам выросли на 45%. Но эти долги — еще пустяки по сравнению с долгами по ипотеке (большинство американцев живет в собственных домах, чаще всего купленных с помощью ипотечных займов — моргиджей). Невыплаченные моргиджи в сумме равны 68% располагаемого дохода жителей США (то есть чистого дохода после уплаты налогов, взносов в систему страхования и прочих вычетов). Правда, десятилетие назад, в 2008-м, невыплаченный баланс по моргиджам составлял аж 98% располагаемого дохода, но это уже — уникально-ненормальный кризисный показатель…

Америка превратилась в страну, где люди работают без продыху, чтобы выплачивать займы и проценты по ним. Практически ни одна семья не обходится без кредитов на учебу (высшее образование стоит чудовищно дорого), на покупку недвижимости, автомобиля, а то и просто на жизнь, чтобы свести концы с концами. Только что в США вышла книга Дэвина Фергюса, профессора Университета Миссури, под названием «Land of the Fee» («Страна поборов») — о «скрытых поборах и упадке среднего класса в Америке». Автор анализирует финансовый беспредел Америки. С 70-х годов банкам и прочим финансовым учреждениям постепенно развязали руки, позволив делать всё, что раньше было запрещено: держать в одной кубышке вклады граждан и разные прочие активы, рисковать деньгами розничных вкладчиков, выпускать «деривативы» — якобы ценные бумаги, впаривать ипотечные займы через цепочку посредников неплатежеспособным гражданам, давать ростовщические займы на короткий период под страшный процент. Немудрено, что дело закончилось масштабным кризисом 2008–2009 годов.

Дэвин Фергюс делает вывод, что виноваты в этом политики из обеих партий — и Республиканской, и Демократической. Для кого они стараются? Для «богатых корпораций и их директоров», пишет автор. То есть тех, кто финансирует их избирательные кампании. Это они — те, кто платит президентам, сенаторам, губернаторам и прочим уважаемым людям (чаще всего не напрямую, но это ничего не меняет), — заказывают музыку по части государственной регуляции частного бизнеса или отсутствия оной. Как это называется, если по-простому, без эвфемистических определений, типа «лоббизм»? Коррупция — вот что это такое, приходит к выводу Фергюс.

Ничего не напоминают эти американские дела? Мне кажется, должны бы напоминать, потому что очень уж похоже на российские реалии. Конечно, есть существенные различия — например, то, что в Америке самый крупный бизнес является частным не только по форме, но и по составу владельцев, а в России главный хозяин крупнейших монополий — это государство, хотя по форме они выстроены как частные корпорации, с советами директоров, выплатой дивидендов, собраниями акционеров. Очень удобная штука: не надо, как в Америке, умасливать корпоративных боссов — дал команду сверху от лица государства, и все будет как надо.

Америку в России не ругает только ленивый. Но живут россияне все более по-американски: образование становится платным и быстро дорожает, медицина — то же самое, постепенно сводятся к минимуму трудовые права (еще немного — и будет как в Штатах: полный произвол работодателя), финансовое жульничество фактически не пресекается государством, инспекции и прочий контроль за бизнесом чаще всего — проформа… Экономика «роз» (распил, откат, занос), всяческое разводилово и обувалово — это не российские изобретения, не надо себе льстить. Все это было поставлено на рельсы в Америке задолго до того, как на развалинах Советского Союза появились первые вышедшие из подполья жулики, быстро наладившие симбиоз с новой властью.

…От структуры расходов россиян до этих более глобальных обобщений чуть-чуть далековато, но дорожка прямая и связь непосредственная. Общее проявляется в частном.