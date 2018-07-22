Отряд-«призрак»: как партизаны Николая Козина воевали против СССР

Исходя из немногочисленных общедоступных источников о деятельности этого отряда, значительная часть которых неверифицирована, данную группировку можно назвать скорее разношерстной бандой, действовавшей в последние годы Великой Отечественной и несколько лет после нее, нежели партизанским объединением.

Отряд-«призрак»

Скептики, интересующиеся военной историей, вообще ставят под сомнение факт существования отряда Николая Козина : во многих исследованиях, в частности, в книгах писателя Сергея Веревкина «Вторая мировая: вырванные страницы» и Сергея Чуева «Проклятые солдаты. Предатели на стороне III Рейха» (С. Г. Чуев тоже не историк по образованию и никаких трудов в научных изданиях в этой области не имеет) нет ссылок на исторические документы, в которых упоминается деятельность данного подразделения. Статьи в «Википедии» «Отряд Николая Козина» и «Николай Козин (повстанец)» предлагаются к удалению, процесс вынесен на обсуждение — именно по причине неверификации источников информации. Факт, что в Брянской области с 1944 по 1948 годы действительно существовала банда Козина, подтверждается информацией из современных источников, в частности, из биографических данных заслуженного работника МВД СССР М. В. Чирикова (умер в 1991 году), представленных УМВД России по Брянской области. В прошлом именно Михаил Васильевич организовал операцию по уничтожению остатков банды, в которую входили, в том числе, и коллаборационисты из так называемой Локотской республики. Наиболее полно, со ссылкой на информацию, предоставленную из архивов УВД Брянской области, деятельность банды описал в своей книге «Россия уголовная. От „воров в законе“ до „отморозков“ полковник полиции С. М. Дышев (он, к слову, тоже не историк).

Что представлял собой отряд Козина

О прошлом Н. Козина имеются немногочисленные сведения. С. М. Дышев сообщает, что до оккупации брянщины немцами он работал трактористом, а при Локотском самоуправлении (1941 — 1943 годы) служил полицаем. О деятельности Козина в этом качестве информации практически нет. Дышев пишет, что при отступлении соединений коллаборационистов под натиском частей РККА в августе 1943 года большая часть уцелевших пособников нацистов вместе с семьями бежали в Белоруссию вслед за подразделениями гитлеровцев. Оставшиеся на родине ушли в леса. Одну из таких групп численностью 11 человек, и возглавил Н. Козин. Помимо бывших полицаев в отряд входили и демобилизованные военнослужащие РККА, вступившие по разным причинам по возвращении домой в конфликт с представителями советской власти.

… и чем он занимался

Банда действовала в Суражском и Клетнянском районах Брянской области с 1944 по 1948 годы. Летом они скрывались в непроходимой болотистой лесной пуще (неоднократные облавы, устраиваемые на них подразделениями НКВД, успеха не имели), зимой отсиживались по домам. Банда имела разветвленную информаторскую сеть, пользовалась поддержкой части местного населения. Нападения планировали на специальных конспиративных сходках. Козинцы грабили магазины и склады, убивали местных советских активистов. Однажды, стремясь завоевать симпатии сельчан, бандиты захватили склад с зерном, реквизированным у крестьян в ходе продразверстки, и предложили жителям села забирать все обратно. Тех, кто послушался, потом выслали с семьями в Сибирь, как когда-то родственников бандитов из отряда Козина.

Операция „Провокация“

Хитроумный план с возвращением домой высланных семей предателей Родины, придуманный новым начальником Сурожского районного отдела НКВД М. В. Чириковым, помог уничтожить банду Козина. Михаил Васильевич сумел убедить свое начальство, что „реабилитация“ родственников членов „партизанского“ отряда сможет навести на след банды — так или иначе члены семей будут контактировать между собой. Чириков распорядился изготовить и подбросить через родственников бандитов подложные письма, в которых говорилось о „предательстве“ отдельных членов отряда. Трюк сработал, и среди „партизан“ начались разборки с убийствами „изменников“, в одной из которых был застрелен и сам Николай Козин. Чекисты устраивали засады и уничтожали остальных козинцев. Одного, отстреливавшегося и не собиравшегося сдаваться, сожгли живьем в сарае, где тот засел. Как пишет С. М. Дышев, к 1948 году от отряда Козина осталось не более четырех человек. Поскольку с 1947 года в СССР был введен мораторий на смертную казнь, этих „партизан“ надолго отправили в лагеря ГУЛАГа.