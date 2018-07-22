Эффект чистоты. Столица сделала ставку на развитие наиболее современных производств

Один из главных трендов развития экономики в российской столице , как и в мире, — цифровизация производства.

Примечательно, что Международный валютный фонд очередной доклад посвятил революционному влиянию робототехники на промышленность и рынок труда. В качестве эпиграфа к исследованию авторы вспомнили ироничную цитату американского ученого Уоррена Бенниса о том, что производства будущего ограничатся всего парой сотрудников — человеком и собакой: человек должен кормить собаку, а пес — оберегать оборудование от человека. Автоматизация производств набирает обороты.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин посетил первую в России цифровую электроподстанцию «Медведевская», открытую на территории исследовательского центра «Сколково».

— Подстанция — полностью цифровая, в ее управлении применены элементы искусственного интеллекта, и благодаря этому она обладает повышенной надежностью, — рассказал мэру гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский . — Чтобы она работала, не нужна бригада специалистов, и даже дежурный может следить за ее работой в удаленном режиме, что сейчас и происходит. У подстанции есть даже режим самодиагностики. В случае ЧП, например, система самостоятельно отключит поврежденные участки, и они не смогут вывести из строя всю подстанцию.

Вкалывают роботы

Переходит на цифровое управление и одно из крупнейших предприятий города — Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

Вообще, автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) внедряются на нефтеперерабатывающих заводах с 1970-х годов. Данные с контрольно-измерительных приборов на оборудовании поступали в операторные, откуда и велось управление.

Сейчас на предприятии развиваются куда более высокие технологии. Созданы и действуют сложнейшие математические модели установок завода. Они содержат информацию о каждом элементе технологического объекта, включающую данные о характеристиках деталей и узлов, инженерных систем, средствах автоматизации, их сроках службы, периодах обслуживания и т. д. Эти же модели содержат еще и описание всех физико-химических процессов, процессов потребления и выработки энергии, всех возможных параметров сырья и продуктов производства. Это позволяет просчитать влияние изменения любых внешних и внутренних условий на всю систему и, соответственно, выбирать оптимальные режимы работы технологической цепи. Иными словами, система не только обеспечивает работу в самом эффективным режиме, но и предсказывает, как он будет развиваться дальше.

Цифровая трансформация завода содержит множество сложных проектов. Она должна увеличить производительность предприятия минимум на 2–3 процента. А это миллиарды рублей в год. Впрочем, дело не только в производительности и прямой выгоде. Цифровые технологии позволяют существенно повысить экологическую безопасность производства.

Датчики не обманут

Другая сторона цифровизации — контроль. Завод первым в стране применил автоматизированную систему мониторинга воздуха. Суть ее в том, что на трубах и в санитарно-защитной зоне предприятия установлены датчики, которые круглосуточно фиксируют состав воздуха.

Больше того — эти данные в автоматическом режиме передаются в Мосэкомониторинг —городскую структуру, контролирующую столичную атмосферу. А еще данные выводятся на специальное электронное табло вблизи предприятия. И жители Капотни видят, есть превышения или нет.

— Важный принцип нашей работы — информационная прозрачность. Мы первыми в отрасли приступили к внедрению автоматизированной системы мониторинга воздуха. Организован постоянный лабораторный контроль на территории завода и в зоне его влияния. Данные в онлайн-режиме передаются контролирующим органам, отображаются на сайте предприятия и уличном экране — «Экоинформере». Он круглосуточно транслирует актуальную информацию, — уточняет начальник управления промышленной безопасности и экологии завода Юрий Ерохин.

Стоит ли удивляться, что управление Росприроднадзора по Центральному федеральному округу наградило завод за ответственную политику в сфере экологической безопасности и соблюдения природоохранного законодательства. А с февраля 2018 года предприятие стало пилотной площадкой для разработки стандартов прозрачности и экологической безопасности на федеральном уровне. В ближайшие годы, как предполагается, такие системы контроля воздействия на атмосферу появятся на всех предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли.

Главный экологический проект года

В конце прошлого года — кстати, года Экологии — завод запустил инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера». Благодаря новому комплексу завод очищает воду от загрязнений на 99,9 процента и возвращает ее в производственный цикл. Благодаря «Биосфере» предприятие перешло на практически замкнутый цикл водопотребления, в два с половиной раза сократив забор воды из Москвы-реки за счет повторного использования очищенных вод.

— Эта установка обеспечивает полную очистку воды, так что стоки будут вообще чище, чем сегодня в Москве-реке, — заявил во время пуска «Биосферы» мэр Москвы Сергей Собянин.

Для сокращения воздействия предприятия на окружающую среду компания разработала целую программу. По словам местных жителей, воздух вокруг Капотни тоже улучшился.

Одна установка вместо пяти

Сейчас на предприятии завершается монтаж комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Она заменит сразу пять действующих установок предыдущего поколения.

— Благодаря компактности «Евро+» и максимальному интегрированию потоков теплоносителей возрастет энергоэффективность производственных процессов, — пояснил Юрий Ерохин.

Для Москвы важно, что после запуска «Евро+» интервал между плановыми ремонтами увеличится с двух до четырех лет, что повысит надежность снабжения столичного региона топливом «Евро-5».

Кстати, именно московский нефтеперерабатывающий одним из первых в стране перешел на выпуск этого экологически чистого топлива — еще в 2013 году. А 38 процентов всего столичного рынка топлива занимает именно продукция этого предприятия. В итоге — благодаря чистому бензину — в городе снизились и продолжают снижаться выбросы в атмосферу от автотранспорта. Выгоду получили и автомобилисты.

— «Евро-5» важен для качественной, бесперебойной работы двигателя. Ведь это топливо имеет более низкое содержание серы, что обеспечивает более долгую эксплуатацию магистралей, форсунок, свечей зажигания, значительно снижает образование нагара в камерах сгорания и уменьшает расход топлива, — рассказывает автоэксперт Сергей Лепишев.

Цифровое будущее

Модернизируются многие предприятия города. На Мосводоканале , например, внедрена современная территориально распределенная автоматизированная система диспетчерского контроля и управления водоснабжением и канализацией. Она охватывает все производственные процессы — от забора воды из водоисточников до сброса очищенных сточных вод.

Система сама оценивает гидрологический режим водоисточников, прогнозирует качество воды, управляет основными технологическими процессами, а также мониторит состояние сооружений водопровода и канализации.

В общем, современное предприятие — это не только высокие технологии, рабочие места, налоги в бюджет, но и низкое воздействие на окружающую среду. А еще, что не менее важно, — высокое качество производимой продукции или услуг. Только такие предприятия способны выжить в высококонкурентной среде современного мегаполиса. Только такие и должны оставаться в столице.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

— Постоянное повышение эффективности и уровня технологического развития НПЗ — залог успешной работы на таком высококонкурентном рынке, как нефтепереработка. Поэтому мы намерены максимально полно использовать новые возможности и инструменты Индустрии 4.0, подтверждая статус отраслевого технологического лидера. Так, сегодня в рамках цифровой трансформации в «Газпром нефти» создается единая технологическая платформа управления эффективностью нефтепереработки и сбыта, которая объединяет все элементы цепочки создания добавленной стоимости и значительно повысит операционную эффективность компании.

— Москва всегда была средоточием высокотехнологичных производств. Вспомним заводы АЗЛК и ЗИЛ , где производили автомобили. Вспомним «Серп и молот», где внедрялись самые современные на тот момент металлургические технологии. Большой город — это множество образованных людей. Это высококвалифицированные рабочие. Это вузы, где разрабатываются новые технологии производства. Предприятия просто обречены быть современными. При этом, разумеется, они должны быть еще и безопасными, ведь мегаполис и без заводов оказывает большое влияние на окружающую среду. Неудивительно, что в Москве остались не только современные, но и достаточно экологичные предприятия. Другие здесь и не нужны.

Андрей Нагибин , председатель правления всероссийской экологической организации «Зеленый патруль»:

— Эффект от работы очистных сооружений «Биосфера», запущенных на Московском нефтеперерабатывающем, поражает. Благодаря этому комплексу предприятие существенно снизило потребление речной воды и объем сточных вод. Это значительно уменьшило нагрузку на городские очистные сооружения. Стоит отметить и технологии очистки воздуха, заложенные в «Биосфере». Экспресс-анализ показал, что комплекс соответствует всем нормам. Резервуары «Биосферы» абсолютно герметичны, отходящие газы проходят специальную очистку с помощью эффективной плазменно-каталитической технологии. Перед выходом воздух дополнительно очищается на фильтрах и обеззараживается ультрафиолетовым светом. В итоге — никакого неприятного запаха нет.

Леонид Багдасаров, доцент РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина:

— Расположение завода в Москве накладывает очень жесткие требования к уровню экологической безопасности производства и качества продукции. Другая серьезная проблема — невозможность расширения территории Московского НПЗ — он окружен плотной застройкой и транспортными коммуникациями. Единственно возможное решение — строительство современного, энергоэффективного, компактного комплекса переработки нефти. Установка «Евро+» и есть такой комплекс. Помимо увеличения энергоэффективности, ввод «Евро+» позволит еще и улучшить экологические показатели МНПЗ. Например, для работы технологических печей установка будет использовать газ, а не жидкое топливо. В итоге удастся снизить объем выбросов в атмосферу.

КСТАТИ

Обычно сточные воды очищают механическим способом с фильтрацией и отстаиванием. Но в воде остаются микроскопические и растворенные вещества, обычно органического происхождения, они вызывают гниение воды. Еще один минус такой очистки — наличие химических загрязнителей. Именно поэтому на смену механической очистке пришла биологическая, как в установке «Биосфера». Она основана на принципах жизнедеятельности всех существ. Органические вещества расщепляются на элементарные составляющие. Эту же работу выполняют бактерии, питающиеся органическими загрязнителями сточной воды. Качество очистки резко вырастает.