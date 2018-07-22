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На Селигере фестиваль «Распахнутые ветра» собрал около 500 бардов
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На Селигере фестиваль «Распахнутые ветра» собрал около 500 бардов 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
19-й межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни памяти Ю. И. Визбора «Распахнутые ветра» открылся 22 июля и продлится до 29 июля. Почти 500 любителей авторской песни приехали на Селигер из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Смоленска и Вологды, — сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.
На творческих мастерских фестиваля будут делиться опытом знаменитые барды Юрий Лорес, Эдуард Гиршов, Григорий Данской. Также будут работать мастерские мэтров жанра Виктора Попова, Сергея Ильина, Ксении Полтевой, Владимира Гапонцева, Максима Попова, Натальи Савощик и Александра Щербины.
Вот уже 17 лет фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра» имеет статус межрегионального. Его учредители: правительсвто Тверской области.ю комитет по делам молодежи региона, администрация Осташковского городского округа.
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