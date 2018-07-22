На Селигере фестиваль «Распахнутые ветра» собрал около 500 бардов

Москвы, Санкт-Петербурга, 19-й межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни памяти Ю. И. Визбора «Распахнутые ветра» открылся 22 июля и продлится до 29 июля. Почти 500 любителей авторской песни приехали на Селигер из Твери Ярославля , Смоленска и Вологды , — сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.

Вот уже 17 лет фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра» имеет статус межрегионального. Его учредители: правительсвто Тверской области.ю комитет по делам молодежи региона, администрация Осташковского городского округа.