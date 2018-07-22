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«Роснефть» завершила приобретения в России, заявил Сечин
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«Роснефть» завершила приобретения в России, заявил Сечин 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 22 июл — РИА Новости. "Роснефть" завершила свои приобретения в России и теперь рассчитывает на органический рост, сообщил глава компании Игорь Сечин.
"Говоря о неорганическом росте, да, мы основные приобретения завершили. И сейчас сосредоточились на получении органического роста, и получении тех синергий, на которые мы рассчитывали, осуществляя эти приобретения… Они, эти активы — высококачественные, очень эффективные, и работа над получением дополнительной эффективности — это вот наша основная задача сейчас", — сказал Сечин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
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