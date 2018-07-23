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В Мурманской области ввели карантин по АЧС из-за заражённого мяса из Калининграда
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В Мурманской области ввели карантин по АЧС из-за заражённого мяса из Калининграда 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
На ООО «МПЗ Окраина» в Мурманске введён карантин по африканской чуме свиней из-за заражённого мяса, привезённого из Калининградской области. Соответствующее постановление губернатора Мурманской области Марины Ковтун опубликовано в понедельник, 23 июля, сообщает "Интерфакс".
Карантин введён на мясоперерабатывающем заводе и в морозильной камере предприятия. Запрещена отгрузка продукции животноводства, произведённой на инфицированных объектах, а также их посещение посторонними лицами и передвижение транспорта, не занятого в ликвидации АЧС.
Ранее комитет по ветеринарии Мурманской области сообщил, что ДНК вируса была найдена при лабораторном исследовании свинины, поступившей на одно из мясоперерабатывающих предприятий Мурманска.
Свинина была привезена на мурманский мясоперерабатывающий завод из Калининградской области с разрешительными документами региональной ветеринарной службы. Вирус удалось обнаружить, поскольку на «МПЗ Окраина» существует собственный производственный контроль и пробы от поступившей партии мяса были направлены для лабораторных исследований в Мурманскую областную ветеринарную лабораторию.
В июле региональные власти выявили вирус АЧС на одной из крупнейших свиноферм в Калининградской области. На прошлой неделе стало известно, что будет уничтожено всё поголовье этого хозяйства.
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