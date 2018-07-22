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Reuters: Мария Бутина в 2015 году встречалась с представителями ФРС США и минфина
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Reuters: Мария Бутина в 2015 году встречалась с представителями ФРС США и минфина 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ТАСС, 22 июля. Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, обладала более широкими связями на высоком уровне в Вашингтоне, чем ранее было известно. Об этом говорится в воскресенье в сообщении Reuters.
Как сообщает агентство, в 2015 году она участвовала во встречах между приглашенным российским представителем и двумя представителями Федерального резерва США и министерства финансов. В частности, речь идет о Стэнли Фишере, который на тот момент занимал должность вице-председателя ФРС США, и Натане Шетесе, который был заместителем министра финансов по международным делам.
"В апреле 2015 года Бутина прибыла в США в сопровождении статс-секретаря — заместителя председателя ЦБ РФ Александра Торшина, с которым они приняли участие в отдельных встречах с Фишером и Шетесом с целью обсуждения экономических отношений США и России в администрации бывшего президента Барака Обамы", — говорится в сообщении агентства. Как сообщает агентство, встречи были задокументированы в отчете центра по Национальным интересам, с которым ознакомился Reuters. «В докладе описываются встречи, которые помогают объединить „ведущих представителей финансовых институтов США и России“, — сообщает издание.
Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте США агентом иностранного государства.
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