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В Дивееве установили палаточный городок для паломников
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В Дивееве установили палаточный городок для паломников 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Палаточный городок для паломников, которые прибудут на торжественные мероприятия, посвященные памяти Серафима Саровского, развернули в Дивееве. Его общая площадь составляет три гектара. Об этом сообщает администрация Дивеевского района.
Палаточный городок рассчитан на 4000 паломников. В нем развернуто восемь полевых кухонь, установлены общественные туалеты и умывальники. Всего в городке 75 палаток на 60 человек каждая, в том числе десять палаток для православных волонтеров, которые будут заниматься решением вопросов по уборке мусора, размещения паломников и выдачей одеял. Также в городке будут дежурить врачи и полицейские.
Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дням памяти преподобного Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского, состоятся в Дивееве в начале августа.
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