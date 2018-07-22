По центру Ярославля расставят автоматические лифты для инвалидов 

Городские власти задумались над доступной средой для инвалидов Ярославля. И решили облегчить жизнь тем, кому сложно двигаться, но очень хочется гулять по центру города.
Теперь в центре Ярославля появятся лифты на лестничных спусках.
— Департамент городского хозяйства, совместно с департаментом социальной поддержки населения проработают вариант индивидуального заказа двух уличных подъемных механизмов, — рассказали в мэрии Ярославля.
Они появятся на Волжской набережной, один из которых установят вблизи речного порта.
«В транспорте я многим мешаю»: четыре истории ярославцев-инвалидов, получивших новые машины