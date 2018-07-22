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По центру Ярославля расставят автоматические лифты для инвалидов
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По центру Ярославля расставят автоматические лифты для инвалидов 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Городские власти задумались над доступной средой для инвалидов Ярославля. И решили облегчить жизнь тем, кому сложно двигаться, но очень хочется гулять по центру города.
Теперь в центре Ярославля появятся лифты на лестничных спусках.
— Департамент городского хозяйства, совместно с департаментом социальной поддержки населения проработают вариант индивидуального заказа двух уличных подъемных механизмов, — рассказали в мэрии Ярославля.
Они появятся на Волжской набережной, один из которых установят вблизи речного порта.
«В транспорте я многим мешаю»: четыре истории ярославцев-инвалидов, получивших новые машины
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Осуждаем и сожалеем. ФСИН - о чудовищных пытках в ярославской колонии Много жалуешься – получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных Ради полного затмения Луны в центре Ярославля отключат свет
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