По центру Ярославля расставят автоматические лифты для инвалидов

Городские власти задумались над доступной средой для инвалидов Ярославля . И решили облегчить жизнь тем, кому сложно двигаться, но очень хочется гулять по центру города.

Теперь в центре Ярославля появятся лифты на лестничных спусках.

— Департамент городского хозяйства, совместно с департаментом социальной поддержки населения проработают вариант индивидуального заказа двух уличных подъемных механизмов, — рассказали в мэрии Ярославля.

Они появятся на Волжской набережной, один из которых установят вблизи речного порта.

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