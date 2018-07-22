Эквадор выгоняет Ассанжа из своего посольства: его ждет незавидная участь

Новый глава страны считает активиста головной болью

Добровольное заключение основателя и главного редактора портала утечек «Викиликс» Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, по-видимому, походит в концу. Различные источники свидетельствуют: власти Эквадора и Великобритании согласовывают последние формальности в плане выдачи Ассанжа британским правоохранителям. В Соединенном Королевстве ему грозит немедленный арест, правда, по незначительному правонарушению. Однако США могут подготовить «подарок» по случаю выхода диссидента из убежища и выпустить против него обвинения в разглашении секретной информации. В таком случае встанет вопрос об экстрадиции и длительном тюремном сроке.

Джулиан Ассанж безвылазно сидит в лондонском представительстве Эквадора с 2012 года. За это время с него успели снять обвинения в изнасиловании в Швеции , от которых он формально и прятался в посольстве: у дела истек срок давности. Но настоящая причина его добровольной ссылки — страх подвергнуться экстрадиции и получить тюремный срок в США — осталась, поэтому Ассанж и не стал торопиться выходить из убежища.

Но изменилось не только это. В мае прошлого года в Эквадоре пришел в власти новый президент Ленин Морено, который в отличие от своего предшественника, намерен активнее развивать отношения с Соединенными Штатами. И Джулиан Ассанж этому плану начал явно мешать. Морено называл интернет-активиста «хакером», «унаследованной проблемой» и «камешком в ботинке». Причем даже избавиться от диссидента оказалось не так просто. На его стороне оказались организации по защите прав человека и даже ООН , в 2016 году призвавшая освободить его.

Эквадор начал подготовку к аккуратной сдаче активиста. Ему постепенно закрыли доступ в интернет, поставили глушилки мобильной связи и запретили посещать его всем, кроме адвокатов. Теперь же, как стало известно порталу The Intercept, президент Эквадора Морено в пятницу прилетел в Лондон, чтобы обсудить в том числе финальный вариант плана выдачи Ассанжа. Попросить покинуть здание посольства активиста могут уже в ближайшую неделю. Ранее о переговорах по выдаче пленника эквадорского представительства также сообщала газета The Times

Как только нога Ассанжа снова ступит на британскую землю (формально, все это время он находился на территории Эквадора), его, скорее всего, арестуют по обвинению в нарушении условий освобождения под залог: вместо того, чтобы вернуться в суд, он в 2012 году отправился в посольство и попросил убежища. За это мелкое правонарушение ему грозит не более трех месяцев заключения и штраф. Тем не менее обвинение может быть переквалифицировано в «неуважение к суду», за которое предусмотрено уже до двух лет тюрьмы.

И все же если в игру вступят США, британский тюремный срок может показаться Ассанжу детским лепетом. Хотя официальные обвинения из Вашингтона интернет-диссиденту так и не были предъявлены, призывы отправить его за решетку и уничтожить «Викиликс» звучали от многих влиятельных политиков, в том числе от тогдашнего директора ЦРУ , а ныне госсекретаря Майка Помпео и министра юстиции Джеффа Сэшнса.

Допросить Ассанжа наверняка жаждет и спецпрокурор по расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы США Роберт Мюллер . Именно на портале «Викиликс» была опубликована переписка руководства Демократической партии , украденная хакерами с их серверов. Данные повредили репутации демократов и могли повлиять на результаты голосования. Майк Помпео уверен, что «Викиликс» и его основатель представляют угрозу национальной безопасности: портал, по его мнению, это «негосударственный враждебный орган разведки, которому содействуют иностранные государства, такие, как Россия».