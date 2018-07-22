Невероятная трансформация: Москва поразила иностранных архитекторов

Десятки тысяч гостей, сотни экспертов — архитекторы, урбанисты, экономисты и социологи. Спорят о том, какой он — мегаполис будущего.

"Те города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность людей. Убежден, ключ к развитию городов будущего в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом", — заявил президент России Владимир Путин

Макеты, презентации, шоу-румы. Многое реально работает в Москве . Интерактивная разрастающаяся карта как символ транспортной революции в столице. Еще десять лет назад строили 2-3 станции метро в год, теперь и 20 не предел. А еще Московское центральное кольцо, система «Магистраль», в будущем — диаметры для пригородных поездов. Общественный транспорт в столице под стать самому городу — быстрый, комфортный и экологичный.

"Для меня нет проблем транспорта в Москве, потому что у вас уже давно очень эффективное и прекрасное метро", — говорит Эммануэль Форест, исоплнительные вице-президент группы компаний Bouygues, генеральный директор Bouygues-Европа.

Комфортная городская среда — понятие, когда-то бывшее лозунгом, стало реальностью в центре столицы. Программа «Моя улица» за пару лет сказочно преобразила Москву, заставила влюбиться в нее иностранных гостей и, что важно, по-новому взглянуть на привычные места самим горожанам. Не скрывает восхищений и Морис Леруа , автор концепции «Большой Париж», когда-то работавший со столичными властями над проектом развития Москвы: «Сказать, что Москва меняется — ничего не сказать. Все французы, которые приезжают сюда, потрясены этой невероятной трансформацией».

Но урбанизация — это не только центр города, но и жилые кварталы. Москва предлагает уникальный для страны и мира проект — реновацию. Качественный скачок в уровне и условиях жизни для горожан. Только до конца этого года в новые дома переедут 10 тысяч москвичей. Столица наглядно показывает: для роста не обязательно расширять территории, важно переосмыслять действующие, будь то морально устаревшие пятиэтажки или разрушенные промзоны. В мегаполисе будущего нет места пустырям и заброшенным зданиям.

"Мы ведем разработку более 240 промзон, что сегодня является одной из приоритетов для города. Промышленные зоны в центре Москвы сменит удобное и комфортабельное жилье", — отметил Андрей Костин , президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ»

Говоря о будущем, неизменно поднимается тема цифровых технологий. Город и его сервисы должны быть умными, доступными. Столица и здесь не отстает от мировых трендов. Школы, поликлиники, центры «Мои документы» давно освоили электронный формат. Даже свет и лифты в новых жилых домах управляются дистанционно.

"В рейтингах цифровизации Москва держится очень высоко. А за этим будущее, потому что это увеличивает прозрачность, увеличивает ответственность. Это важно для экономического развития страны", — подчеркнул Ашок Ситараман, директор Центра развития цифрового правительства при Национальном университете Сингапура

Место для восьмого Урбанистического форума в Москве также выбрано весьма подходящее. Зарядье идеально символизирует девиз «Мегаполис будущего — новое пространство для жизни». Безжизненная площадка в самом сердце столицы и всей страны в одночасье превратилась в центр притяжения, комфортный и высокотехнологичный.

"Любые перемены, ремонты, обновления, это всегда хлопоты, сложности и, к сожалению, часто выход из зоны привычного комфорта. Городские власти порой жестко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством дорог, станций метро. Звучат и справедливые оценки, и, прямо скажем, иногда и несправедливые. Но на что хотел бы обратить внимание: ко всем этим мнениям нужно прислушиваться. И в этой связи подчеркну, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность. Работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей города", — сказал Владимир Путин.

Кстати, для жителей Москвы форум был открыт каждый вечер. О всех проектах можно было узнать подробнее и оставить замечания и предложения. Со своими идеями рядом с крупнейшими политиками и экспертами выступали и молодые ученые и специалисты. Именно их замыслы, вполне вероятно, и воплотятся в мегаполисе будущего.