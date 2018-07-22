Зачем на стенах храмов изображают виноград

Наверняка многие замечали на внутренних стенах храмов, а также на иконостасах и киотах изображения виноградной лозы. Возможно, некоторые решили, что это обычный элемент декора. Однако на самом деле это далеко не так. Всякая деталь в церкви и религиозной атрибутике имеет свой тайный смысл.

Христос — лоза

Во время знаменитой тайной вечери Иисус , назвав своего Отца «Виноградарем», а себя самого «лозой», обратился к апостолам с такими словами: «… вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода» (Ин 15:1, 5). Подобное сравнение в речи Христа и стало основой для многочисленных изображений этого растения на стенах церквей, атрибутике и иконах. Художники и иконописцы нередко рисовали Спасителя, окруженного ветвями винограда, в обрамлении же побегов — его учеников, нередко Богородицу и Иоанна Предтечу.

Кроме того, на некоторых работах Христос предстает с лозой, вырастающей из его бока. Спелую гроздь винограда он держит в руках, выжимая из ягод сок в чашу. Как известно, вино тоже изготавливают похожим способом. А ведь именно данный напиток является одним из главнейших элементов церковного таинства под названием евхаристия, когда вино превращается в кровь Иисуса. Поэтому там, где присутствует изображение лозы, можно увидеть и птиц, клюющих виноград. Это обряд Причащения и христиане, принимающие Тело и Кровь Христа.

Упоминается виноградная лоза и в других религиозных текстах. В Новом Завете это растение предстает в качестве символа рая, в Ветхом — земли обетованной. Ведь именно обильный урожай в то время считался наиглавнейшим признаком богатства или, по крайней мере, достатка. «… Господь ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы…» (Книга Второзаконие 8:7-9).

Когда после потопа Ной принялся обживать новые территории, первым делом, согласно Библии, он посадил виноград. По преданию, виноградная лоза была принесена водами из самого райского сада, Эдема. Кстати, в данном сюжете впервые упоминается и вино, которое изобрел Ной и, опьянев, предстал перед своими сыновьями не в самом лучшем свете (Быт. 9:20-27).

«Содомский» виноград

Виноград — довольно распространенный символ в религии. Не единожды он предстает перед читателями Библии и в других эпизодах церковной литературы. Например, виночерпий, поведавший Иосифу о своем сновидении, рассказал именно про виноградную лозу (Быт. 40:9). Да и в пророчестве про Иуду также присутствует это растение, которое вновь трактуется как знак богатства и процветания (Быт. 49:11).

Однако упоминается в Священном Писании и ядовитый виноград, который назван в тексте Второзакония «содомским» (Втор.32:32). Содомский виноград, по мнению преподобного Максима Исповедника, олицетворяет собой неразумие, от которого строит воздерживаться. Впрочем, также необходимо избегать и сушеного винограда (изюма), то есть застарелого гнева.