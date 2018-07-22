Вырвались из нищеты

Сибирячка Настасья Бохан рассказывает, что работу преподавателя нашла «по интернету». Разумеется, делать это стоит на англоязычных сайтах по поиску работы. Для того, чтобы понравиться работодателю, прежде всего, нужен опыт работы преподавателем, говорит Настасья. Важно также иметь оконченное гуманитарное образование. Поселилась она в Шанхае . Это не только самый крупный китайский город, но и наиболее «западный». Европейцы здесь жили и торговали еще в позапрошлом веке.

Каких-то бумажных подтверждений знания именно языка китайцам, как правило, не требуется, хотя наличие сертификата IELTS или TOEFL, конечно, лишним не будет. Главное — действительно уметь на английском говорить.

«В Китае пользуется популярностью коммуникативная методика преподавания языка, а это значит — отсутствие языка-посредника. Поэтому если вы не говорите на английском, но знаете грамматические правила, то вы не сможете преподавать», — говорит Бохан.

Труд преподавателя достаточно высоко ценится. Вполне реально зарабатывать 8–12 тысяч юаней в месяц (75–112 тыс. рублей). Для того, чтобы арендовать квартиру в удобном месте, нужно хотя бы 5 тысяч юаней, хотя если вы готовы ездить издалека, то можно уложиться и в 3700. Для иностранцев, приехавших на время, удобней может быть снимать вместе 4–5-комнатную квартиру, где одна комната может обойтись всего в 2500.

Еда в Китае дешевле, чем в России , хотя здесь многое будет зависеть от того, насколько вы требовательны. Так же как и у нас там в продаже масса дешевых суррогатов, а качественные продукты обойдутся дороже. Тем не менее для преподавателя вполне реально не только обеспечить себе более или менее комфортное существование, но и откладывать каждый месяц где-нибудь по 5 тыс. юаней (47 тыс. рублей).

Другой новосибирец — Александр (просил не называть его фамилию, поскольку «не хочет публичности») говорит, что работает в Китае уже больше 10 лет и на родину приезжает только на каникулы.

Возможностей для трудоустройства много — от вузов до детских садов, но проще всего найти работу в тренинг-центрах для взрослых, говорит он. По словам Александра, средняя зарплата в этой сфере — 10 тыс. юаней (94 тыс. рублей), но сколько будет зарабатывать конкретный человек, сильно зависит от тех условий, о которых ему удастся договориться.

Лучше всего тем, кто знает еще что-то кроме английского. «У меня есть знакомый из России, у которого есть опыт и собственного бизнеса, и работы в США

Он преподает экономику и получает уже 27 тыс. юаней (251 тыс. рублей. — НГС)», — говорит Александр.

Положительный момент — знать китайский для того, чтобы найти работу преподавателя иностранного языка, не нужно. Подход к обучению, который практикуется в Китае, предполагает, что преподаватель всё должен объяснять на том языке, которому он обучает.

«Первые годы я вообще почти не говорил и не испытывал проблем от этого», — говорит Александр.

Расходы зависят от типа трудоустройства. Вузы часто дают какое-то жилье, в котором нужно платить только за коммуналку. Но там меньше зарплаты — как раз примерно на сумму аренды. Если жить скромно, никуда особо не ходить и есть то, что местные, можно и в 3 и даже 2 тыс. юаней уложиться в месяц.

Что касается ограничений, то Александр признает — китайцы, действительно, пытаются навести здесь порядок. Для того чтобы работать легально, нужно иметь диплом о высшем образовании, заверенный в консульстве, и международный сертификат, подтверждающий знание языка.

При этом Александр говорит, что немало людей пытаются работать в Китае и нелегально — огромный спрос на преподавателей (особенно в провинции) заставляет работодателей закрывать на это глаза.

Татьяна (фамилию просила не указывать) как раз такой нелегал. Она приехала в Китай в этом году к подруге в гости, и та уговорила её остаться поработать. Хорошее знание языка позволило найти место в частном учебном центре, где она получает, по её словам, 14 тыс. юаней (130 тыс. рублей).

На текущие расходы (жилье, еда, минимальные развлечения) у нее уходит меньше 5 тысяч. Оставшиеся деньги (это больше 80 тыс. рублей) Татьяна откладывает.

«Получается, что это такая вахтовая работа. Вроде и жить так постоянно не хотелось бы. Но и зарабатывать столько в Новосибирске у меня никогда не получалось», — говорит девушка.

Перспектива попасть под санкции (за нелегальную работу в Китае могут наложить штраф и даже посадить ненадолго в тюрьму) Татьяну, конечно, пугает, но процедура получения официального разрешения требует больших хлопот.

Юлия Охорзинна уже вернулась на родину, но о своем китайском опыте вспоминает с теплотой. По её словам, зарабатывать больше 10 тыс. в месяц (93 тыс. рублей) более чем реально, даже на начальном этапе. Правда, для этого придется совмещать — для тех, у кого преподавание — это единственный источник дохода и основное занятие — считается нормой иметь от двух до четырех работодателей. Но деньги — это не всё. В Китае в принципе с большим уважением принято относиться к учителю, а учителя-иностранца могут и вовсе обожать.

«Далеко не все зубрят с утра до ночи (хотя трудолюбие считается важнейшей добродетелью). Но ощущение, что тебя ценят, очень радует», — говорит Юлия.

И всё же переезда в такую специфическую страну как Китай — это стресс, на который решится не каждый. Татьяна Постникова говорит, что изучала вопрос после того, как одна из ее знакомых уехала в Китай на заработки, но повторить ее бросок на Восток так и не решилась.

«Если уж так хочется поработать в этой сфере, то можно прямо здесь набрать себе группу китайцев в скайпе и работать не покидая дома», — говорит Постникова.

Совладелец школы Skyeng, бывший новосибирец, Александр Ларьяновский говорит, что в отличие от Китая, в дистанционном обучении языкам требований быть выходцем из англоязычной страны не предъявляется.

«У нас примерно 85% учителей НЕ носители», — говорит Ларьяновский.

Дистанционный преподаватель, правда, и получает куда меньше. В Новосибирске например, при стандартной нагрузке в 40 учебных часов в неделю (8 часов в день при двух выходных) такой преподаватель будет зарабатывать 30–35 тыс. в месяц. Если работать специально с китайцами начального уровня, то заработок может увеличиться вдвое, но тогда нужно знать китайский, чтобы иметь возможность что-то объяснить ученику.

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