Ещё
В Новгородской области зафиксировали очаг африканской чумы свиней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новгородской области зафиксировали очаг африканской чумы свиней 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 22 июля. Очаг заражения африканской чумой свиней зафиксирован в деревне Волот Новгородской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.
"В ООО «Новгородский бекон» на площадке откорма в деревне Волот, расположенной вблизи административного центра Волотовского района, был зарегистрирован очаг заражения африканской чумой свиней. Сейчас на въезде в эпизоотический очаг деревни Волот установлен круглосуточный охранно-карантинный пост, оборудованный дезинфекционными барьером и установками, шлагбаумом, с круглосуточным дежурством ветеринарных специалистов и привлечением сотрудников МВД и МЧС. Также установлены четыре поста на границе первой и второй угрожаемых зон на дорогах ", — говорится в сообщении.
Очаг на откормочной площадке был купирован, проводятся карантинные мероприятия. «Делается все необходимое, чтобы не допустить распространения инфекции, — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Новгородской области Тимофея Гусева — Все сельхозпредприятия региона продолжают работу в штатном режиме».
В личных подсобных хозяйствах, которые вошли в первую угрожаемую зону и находятся в радиусе 10 км от границ эпизоотического очага, для предотвращения распространения болезни будет уничтожено все поголовье свиней с последующей компенсацией потерь владельцам животных из областного бюджета. Подготовлен указ губернатора Новгородской области об установлении карантина по африканской чуме свиней на территориях Волотовского, Солецкого, Старорусского и Шимского районов.
ТАСС: последние новости
Латвийский боксер Бриедис победил француза Делорье СК возбудил дело в связи с избиением заключенного в ярославской колонии Источник: один из руководителей производителя авиадвигателей ОДК-УМПО найден убитым в Уфе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене336
Греция меняет тон в отношении России182
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер15
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта75
Эрдогана задержали на Красной площади25
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение