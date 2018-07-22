В Новгородской области зафиксировали очаг африканской чумы свиней

ТАСС , 22 июля. Очаг заражения африканской чумой свиней зафиксирован в деревне Волот Новгородской области . Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"В ООО «Новгородский бекон» на площадке откорма в деревне Волот, расположенной вблизи административного центра Волотовского района, был зарегистрирован очаг заражения африканской чумой свиней. Сейчас на въезде в эпизоотический очаг деревни Волот установлен круглосуточный охранно-карантинный пост, оборудованный дезинфекционными барьером и установками, шлагбаумом, с круглосуточным дежурством ветеринарных специалистов и привлечением сотрудников МВД МЧС . Также установлены четыре поста на границе первой и второй угрожаемых зон на дорогах ", — говорится в сообщении.

Очаг на откормочной площадке был купирован, проводятся карантинные мероприятия. «Делается все необходимое, чтобы не допустить распространения инфекции, — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Новгородской области Тимофея Гусева — Все сельхозпредприятия региона продолжают работу в штатном режиме».

В личных подсобных хозяйствах, которые вошли в первую угрожаемую зону и находятся в радиусе 10 км от границ эпизоотического очага, для предотвращения распространения болезни будет уничтожено все поголовье свиней с последующей компенсацией потерь владельцам животных из областного бюджета. Подготовлен указ губернатора Новгородской области об установлении карантина по африканской чуме свиней на территориях Волотовского, Солецкого, Старорусского и Шимского районов.