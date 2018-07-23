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В Новгородской области уничтожат 37 тысяч свиней из-за АЧС
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В Новгородской области уничтожат 37 тысяч свиней из-за АЧС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Санитарные врачи обнаружили на территории Новгородской области очаг африканской чумы свиней. Теперь по действующему законодательству все свиньи на площадке должны быть уничтожены.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям, вспышка заболевания зафиксирована в поселке Волот Новгородской области. Площадка откорма находится в ведении ООО «Новгородский Бекон».
Положительные пробы были получены в Новгородской областной ветеринарной лаборатории, впоследствии диагноз подтвердили специалисты Федерального исследовательского центра виросулогии и микробиологии.
Таким образом, все 37 тысяч животных, находящихся на производственной площадке, будут уничтожены.
Также по данным правительства Новгородской области, в связи со вспышкой АЧС, в Волотовском, Старорусском, Солецком и Шимском районах до 21 августа введен карантин. Это означает, что во всех населенных пунктах этих четырех районов запрещен убой свиней, вывоз живых животных, продажа и покупка свинины у населения, а также охота на дикого кабана.
Кроме того, до 21 августа здесь нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и все мероприятия, связанные со скоплением животных.
Непосредственно на въезде в поселок Волот организован круглосуточный охранно-карантинный пост.
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