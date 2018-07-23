В четырех районах Новгородской области ввели карантин по АЧС

С. - ПЕТЕРБУРГ , 23 июл — РИА Новости . Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) введен в четырех районах Новгородской области из-за выявлении очага этой болезни на площадке откорма крупной свиноводческой компании в деревне Волот, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Указ губернатора (Новгородской области Андрея Никитина — ред.) распространяет карантин на Волотовский, Солецкий, Старорусский и Шимский районы. Ограничительные мероприятия вводятся до 21 августа 2018 года включительно", — говорится в сообщении.

Как уточняют региональные власти, 21 июля в ООО «Новгородский бекон» на площадке откорма в деревне Волот был зарегистрирован очаг заражения африканской чумой свиней. Для предупреждения распространения вируса на въезде в деревню установлен круглосуточный охранно-карантинный пост. Также четыре поста развернуты на границе первой и второй угрожаемых зон.

Эпизоотическим очагом АЧС определена территория 6 корпуса откормочной площадки ООО «Новгородский бекон» в деревне Волот. В границы первой угрожаемой зоны в радиусе 10 километров входят более 40 населенных пунктов. Вторая угрожаемая зона установлена в радиусе 20 километров от границ эпизоотического очага, нее вошли около 100 населенных пунктов.

"Для территории эпизоотического очага и угрожаемых зон предусмотрены ограничительные меры. В частности, запрещены убой животных, вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, реализация и закупка животных у населения, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных, все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов", — информирует областное правительство.

Согласно материалам администрации региона, в личных подсобных хозяйствах, которые вошли в первую угрожаемую зону и находятся в радиусе 10 километров от границ эпизоотического очага, для предотвращения распространения АЧС будет уничтожено все поголовье свиней с последующей компенсацией потерь владельцам животных из областного бюджета.