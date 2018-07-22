Ещё
В четырех районах Новгородской области ввели карантин из-за АЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В четырех районах Новгородской области ввели карантин из-за АЧС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении карантина из-за африканской чумы свиней в четырех районах области, сообщается на портале правительства региона.
"Сегодня, 22 июля, губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней… указ губернатора распространяет карантин на Волотовский, Солецкий, Старорусский и Шимский районы. Ограничительные мероприятия вводятся до 21 августа 2018 года включительно", — говорится в сообщении.
Для территорий, где был зафиксирован очаг заболевания, предусмотрен ряд ограничительных мер. В частности, запрещены убой животных, вывоз живых свиней, а также продукции и сырья, реализация и закупка животных, заготовка кормов и подстилочного материала, все виды охоты, за исключением охоты для регулирования численности животных. Охота на дикого кабана при этом полностью ограничивается, добавили в правительстве.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали «отстойное» оружие России42
ЧП под Астраханью: погибли дети124
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер80
Трамп снова попался216
Греция меняет тон в отношении России256
Видео
01:26
В США назвали «отстойное» оружие России
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение