Нацсобрание Франции прервало рассмотрение конституционной реформы из-за «дела Беналля»

ПАРИЖ, 22 июля. / ТАСС /. Министр юстиции Франции Николь Беллюбе сообщила в воскресенье, что Национальное собрание Франции вынуждено временно прекратить рассмотрение проекта конституционной реформы. Об этом сообщило Agence France Presse, отметив, что прекращение дебатов произошло из-за сильных разногласий между депутатами оппозиции и пропрезидентской фракции по «делу Александра Беналля», бывшего сотрудника кабинета президента Франции, избившего двух людей на первомайской демонстрации.

"Правительство приняло решение прекратить рассмотрение законопроекта о конституционной реформе и выражает надежду, что оно сможет возобновиться в дальнейшем в более спокойной обстановке", — заявила Беллюбе. По словам министра юстиции, дебаты прерваны «на неопределенный срок». Как подчеркнул в этой связи телеканал BFMTV, с субботы работа нижней палаты парламента оказалась практически блокированной. Спикер палаты Франсуа де Рюжи пытался в субботу и воскресенье, согласно плану работы, вести обсуждение законопроекта, однако депутаты от левой и правой оппозиции требовали исключительно обсуждения первомайского инцидента, который глава «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон рассматривает как «государственный скандал» и «правительственный кризис».

Беналля, отвечая в Елисейском дворце за безопасность президента, получил от администрации разрешение присутствовать рядом с подразделением полиции при мероприятиях по обеспечению безопасности на первомайских манифестациях. Однако на парижской площади Контэскарп он, с полицейской повязкой на рукаве и в шлеме с полицейской эмблемой, принялся избивать манифестантов — мужчину и женщину. С минувшей пятницы Беналля и его сообщник, также бывший сотрудник президентской администрации Венсан Краз были задержаны и находились под стражей более 36 часов. В воскресенье они должны предстать перед судом, им могут быть предъявлены обвинения в нарушении нескольких статей закона, что может привести к четырем годами тюрьмы.

Три расследования

Прокуратурой в пятницу было инициировано предварительное расследование в связи с фактами избиения людей. Другое расследование ведет генеральная инспекция полиции. Создана также специальная парламентская следственная комиссия.

Министр внутренних дел Жерар Колон в понедельник выступит в Национальном собрании с разъяснением ситуации. Во вторник он предстанет в сенате перед следственной комиссией. Отмена дебатов по конституции означает, что нижняя палата полностью посвятит себя «делу Беналля».

Представители правой и левой оппозиции в Нацсобрании также требуют, чтобы в нижней палате в связи с возникшим скандалом выступили премьер-министр Эдуар Филипп и государственный секретарь по связям с парламентом Кристоф Кастанер

Ранее стало известно, что Александр Беналля год назад получил спецпропуск в Национальное собрание с правом входить в зал. Депутаты в этой связи напоминают о том, что получение столь важного документа было совершенно необоснованным, так как Беналля отвечал за охрану президента Франции, а тот, согласно конституции, не имеет права ни выступать в Нацсобрании, ни даже присутствовать на заседаниях палаты.