Запрещенный хамон из Испании продавали в Башкирии, Стерлитамакский городской суд признал интернет-контент незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Стерлитамакский транспортный прокурор обратился в суд с заявлением признать запрещенной информацию в Интернете с предложениями мясных изделий (хамона) из Испании. Страницу выявили сотрудники Стерлитамакской транспортной прокуратуры в ходе мониторинга. Они обнаружили, что предлагаемый товар позиционируется как импортный, без обязательной российской маркировки и сертификации. Значит, ввозится и распространяется в России незаконно, в обход введенных Российской Федерацией экономических санкций. Стерлитамакский городской суд иск прокурора удовлетворил, информацию, размещенную на интернет — странице сайта, признал запрещенной на всей территории России. В дальнейшем будут приняты меры к ее блокировке.