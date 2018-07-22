Ещё
Запрещенный хамон из Испании продавали в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запрещенный хамон из Испании продавали в Башкирии 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Запрещенный хамон из Испании продавали в Башкирии, Стерлитамакский городской суд признал интернет-контент незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Стерлитамакский транспортный прокурор обратился в суд с заявлением признать запрещенной информацию в Интернете с предложениями мясных изделий (хамона) из Испании. Страницу выявили сотрудники Стерлитамакской транспортной прокуратуры в ходе мониторинга. Они обнаружили, что предлагаемый товар позиционируется как импортный, без обязательной российской маркировки и сертификации. Значит, ввозится и распространяется в России незаконно, в обход введенных Российской Федерацией экономических санкций. Стерлитамакский городской суд иск прокурора удовлетворил, информацию, размещенную на интернет — странице сайта, признал запрещенной на всей территории России. В дальнейшем будут приняты меры к ее блокировке.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе найден убитым пропавший накануне топ-менеджер УМПО Уфа в рейтинге креативности заняла 14 место На директора заповедника Шульган-таш подали в суд за строительство туалета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене349
Греция меняет тон в отношении России183
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер19
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта101
Эрдогана задержали на Красной площади26
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение