Новая детская площадка открыта на улице Верхнепечерской в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба городской администрации, современный игровой комплекс появился на территории ТСЖ «454». Новая площадка огорожена по периметру, на ней уложен газон и специальное резиновое покрытие, а наличие видеокамер гарантирует безопасность.

«Стоимость площадки составила 2,7 млн рублей. Я убежден, что вкладываться в строительство нужно один раз, но качественно. Эта площадка может вместить до ста ребятишек, и прослужит им долгие годы», — рассказал председатель ТСЖ «454» Михаил Швыганов.

Строительство современного игрового комплекса стало возможным благодаря эффективному управлению ТСЖ «454».

«Я уверен, что дети, с юных лет воспитывающие в красоте, не позволят себе мусорить или ломать игровые элементы в будущем. Поэтому очень важно поддерживать и развивать подобные проекты», — прокомментировал открытие площадки исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев.