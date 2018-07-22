В Москве задержали активистов за пикет против пенсионной реформы

Москве на площади Революции задержали двух активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова , которые стояли в одиночных пикетах с плакатами против пенсионной реформы и повышения НДС, сообщает «ОВД-Инфо». Задержанных доставили в отдел полиции «Китай-город».

На видео, которое опубликовал в Facebook Николай Игроков, видно, что активисты держали плакат с надписью «Нет повышению пенсионного возраста и НДС». К Полюдовой и Котову подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними.

Как отмечает «ОВД-Инфо», Полюдова 20 октября прошлого года вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении, где она отбывала срок за публикации «В контакте». Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.

Котов — пензенский активист, которого обвинили в публичных призывах к свержению власти. В июне его арестовали на 15 суток после одиночного пикета: он стоял с плакатом «В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА — бойкот».

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.