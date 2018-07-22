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В Башкирии планируют развивать элитное семеноводство
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В Башкирии планируют развивать элитное семеноводство 

ГОРОБЗОР.РУ 36 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии отмечается острая потребность в восстановлении отрасли семеноводства. Так, аграрии республики применяют технологии, разработанные еще 20–40 лет назад. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки Главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Чишминский селекционный центр по растениеводству.
Центр является экспериментальной базой Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства УФИЦ РАН в области селекции и семеноводства. Он специализируется на создании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработке и внедрении технологий их производства. Главная задача селекционного центра — испытание сортов зерновых, зернобобовых и кормовых культур из разных климатических зон.
На сегодняшний день ученые работают с сортами, выведенными в Австрии, Чехии, Белоруссии и других странах дальнего и ближнего зарубежья, исследуют их «поведение» и возможность адаптации к почвенным и климатическим условиям региона. По словам директора селекционного центра Анвара Шакирзянова, многие импортные сорта, хорошо зарекомендовавшие себя «на родине», уступают образцам башкирской селекции, поскольку не подготовлены к местным условиям.
Руководство региона ставит перед селекционным центром задачу более тесного взаимодействия с сельхозпроизводителями и повышение конкурентоспособности.
— Мне важно было увидеть и понять, как работает эта лаборатория, на каком уровне мы находимся сегодня и что надо сделать для того, чтобы эта отрасль получила второе дыхание и начала по-настоящему разворачиваться, — сказал Рустэм Хамитов.
Хамитов отметил, что в регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства — от селекции и семеноводства до производства сельхозпродукции.
— Примеры совместной работы, в том числе и с привлечением научных разработок, в республике уже есть. В марте 2018 года был создан сельскохозяйственный кооператив «Элитные семена Башкортостана». Он объединил сельскохозяйственные предприятия и фермеров республики для выращивания и продажи семян селекционных сортов пшеницы, ржи и кормовых трав. Посевной материал аграриям предоставляет селекционный центр Башкирского НИИ сельского хозяйства, — подчеркнул он.
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