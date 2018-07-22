Зачем британцы организовали убийство Распутина

Крестьянин, ставший «старцем» при дворе последнего Российского Императора, фаворит царицы Александры Федоровны, еретик, «хлыст», распутник — какими эпитетами только ни награждали его. Неудивительно, что первая в России информационная кампания от публикаций в СМИ до слухов и сплетен была инициирована именно против Григория Распутина . К этой кампании приложил руку даже министр внутренних дел Алексей Хвостов . Он был инициатором распространения «неофициальных сведений» о том, что Распутин — немецкий шпион.

Шпиономания

Конечно, обвинения в неканоничности, религиозной экзальтации и ереси имеют под собой определенную почву. Но, нужно сказать, что при всем при этом, Распутин был еще и ярым противником войны, этаким последовательным пацифистом. Его противостояние вступлению России в Первую Мировую не было продиктовано какими-то конкретными геополитическими мотивами, хотя Распутина и обвиняли в шпионаже в пользу Германии

Но шпиономания была характерной чертой того времени. Аналогичные обвинения звучали и в адрес императрицы Александры Федоровны, после февраля 1917-го в Царском Селе даже проводился обыск с целью найти «телефон», который связывал её с Германией непосредственно.

Что же до Распутина, его основные мотивы заключались в том, что простым людям, крестьянам абсолютно не нужна эта война. Что именно низовые сословия пострадают от военных действий более всего. Такая позиция, как и экстравагантное поведение «старца», не нравились очень многим при дворе.

К тому же аристократия не любила Распутина за то, что и Николай II , и Александра Федоровна слишком уж прислушивались к его мнению. Всё это, плюс общая нервозная обстановка того времени, да еще и неоднозначное поведение Распутина привели в итоге к его убийству. И вот тут начинаются странности.

Кто убил Распутина?

Общепризнанная версия гласит, что убили его князь Феликс Юсупов и депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич . Сначала попытались отравить цианистым калием, а когда яд почему-то не сработал, сделали несколько выстрелов в Распутина уже в подвале дома Юсупова.

Также в заговоре, по этой версии, участвовали поручик Сухотин, великий князь Дмитрий Павлович и доктор Лазоверт. Мотив был простой — патриотический. Заговорщики считали, что последние решения, принятые Николаем II (например, о том, что он станет верховным главнокомандующим вместо Великого князя Николая Николаевича), продиктованы именно Распутиным. Хотя, оговоримся, на деле причиной был сам Николай Николаевич и провокационное дело Мясоедова, связанное все с той же безудержной шпиономанией.

Английский след

Однако есть и иная версия убийства Распутина, в которой фигурирует «след британской разведки». Эту гипотезу выдвинул в 2010 году в своей книге «Распутин: Роль британской секретной службы в его пытках и убийстве» английский исследователь Ричард Каллен . Материалы для неё он начал собирать ещё в девяностые годы прошлого века, при этом, в 2004-м он принял участие в съемках документального фильма «Кто убил Распутина», вышедшем на канале «Би-Би-Си» , где эта версия и начала оформляться.

Суть её в том, что заговорщиками на самом деле руководил британский разведчик Освальд Теодор Райнер, который, по версии Каллена, сделал контрольный выстрел в голову Распутина. Политическая подоплека такой версии видится вполне логичной. Британия также очень не хотела, чтобы Россия вышла из войны, а уж тем более — вела сепаратные переговоры с Германией. Если такое случилось бы, то Германия смогла бы отвести огромную часть своих войск с Восточного фронта.

Стоит напомнить, что по итогам Первой Мировой и поражения Германии, на момент окончания боев все немецкие войска находились в пределах других государств и в целом были вполне боеспособны. Распутин же, как было сказано выше, прилагал все усилия к мирному и скорейшему завершению конфликта.

Каллен делает вывод, что именно участие Райнера побудило Феликса Юсупова рассказывать странные вещи о «несработавшем яде» и, более того, о фантастической живучести Распутина. Князь в воспоминаниях писал, что стрелял вслед убегающему «старцу», однако британский исследователь настаивает, что выстрелы были сделаны в упор, и не в спину, а в лицо Распутину.

В дальнейшем фамилия Райнера не всплывала в показаниях, потому что и Юсупов, и Пуришкевич хотели показать, что они герои и патриоты, которые убили Распутина из соображений государственной и национальной безопасности, во имя российской победы в войне. Известие же об участии британской разведки могло быть негативно воспринято даже самыми яростными противниками Распутина из патриотического лагеря. Потому, по мнению Каллена, Райнер так и остался вне подозрений.

Что характерно, заговорщики отделались за свое преступление ссылкой, которая, впрочем, не продлилась долго, поскольку вскоре царская власть была ликвидирована. И, как ни парадоксально, но в итоге усилия «патриотов» привели к свержению монархии в феврале, а потом — и к Октябрю 1917, и уже большевики, борцы со всем и всяческим «великорусским шовинизмом», расстрелявшие царскую семью, противники любой религиозности, заключили с Германией сепаратный Брестский Мир. Тот мир, к которому с самого начала активно призывал «старец» Григорий.