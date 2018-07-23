Пензенец вспомнил о существовании сына после ареста авто

Житель Пензы решился на оплату долга по алиментам только после того, как судебные приставы разыскали нерадивого отца и наложили арест на его автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, пензенец считал не обязательным платить бывшей супруге алименты на содержание сына. Мужчина не работал и постоянно избегал встреч с приставами. Полученные повестки игнорировал и к судебному приставу не являлся. Из-за такой безответственности у него накопился немалый долг — более 300 тысяч рублей.

Судебный пристав смог выяснить, что у должника есть отечественная легковушка «ВАЗ-21124». На машину наложили арест на общую сумму 29 000 рублей. Этот факт повлиял на нерадивого отца. Буквально в тот же день он продал машину, а вырученные деньги перечислил в уплату долга. Кроме того, он явился к судебному приставу и предоставил справку о трудоустройстве. Теперь с каждой его зарплаты бухгалтерия организации, в которой он числится, будет переводить деньги на содержание его сына.

Еще один автомобилист из Пензенской области за несвоевременную оплату штрафа, выписанного за управление машины в состоянии алкогольного опьянения, лишился автомобильной мойки. Он обязан был заплатить государству 20 тысяч рублей.

Однако долг выплачивать не торопился и всячески скрывался от приставов. Оплата штрафа произошла только после того, как приставы арестовали принадлежащую ему автомойку высокого давления марки «K’A’RCHER» и продали ее.