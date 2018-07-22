В Уинском районе разыскивают 67-летнюю женщину, которая ушла за ягодами

В Уинском районе уже почти неделю разыскивают 67-летнюю Ризалию Мавлютову из деревни Верхняя Тулва. Женщина ушла 16 июля за ягодами в лес и с тех пор о её местонахождении ничего не известно. Об этом сообщает пермское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

В день пропажи Ризалия Мавлютова была одета в чёрные трико, тёмно-синюю куртку, белый платок и чёрные резиновые сапоги. Она носит очки. На женщине также была москитная сетка цвета хаки. С собой Ризалия Мавлютова взяла белое ведро под ягоды.

Приметы пропавшей женщины: рост 154 см, нормальное телосложение, глаза зелёно-голубые, волосы тёмно-бордовые с проседью.

Как рассказали в пермском отделении отряда «Лиза Алерт», нужны добровольцы для поисков Ризалии Мавлютовой. Телефоны для связи и сообщения информации: 8 (800) 700-54-52 или 112 (горячая линия поискового отряда), 8-909-103-82-79 (инфорг Надежда).