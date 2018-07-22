Ещё
В России открылся первый обучающий сайт для креативных профессий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России открылся первый обучающий сайт для креативных профессий 

The Challenger 57 минут назад
Фото: The Challenger
Сайт построен по принципу работы платформ массовых открытых онлайн-курсов. Обучение направлено на различные дисциплины: концептинг, стратегии, брендинг, сторителлинг, создание видео— и музыкального контента. Создателями ресурса стали основатели российского агентства Friends Moscow Максим Пономарёв, Арина Авдеева, Денис Елисеев и Александр Завацкий.
На MADS доступно обучение, разное по времени и формату: авторские курсы, мастер-классы и вебинары, долгосрочные образовательные курсы с практическими занятиями, разработка собственных проектов. Сайт подойдёт маркетинг-специалистам, бренд-менеджерам, арт-директорам, стратегам, стартаперам, журналистам, инженерам и другим представителям творческих профессий.
Преподавателями стали практикующие специалисты из западных и российских креативных агентств и компаний: креативный директор Google ZOO Андреас Тоскано, креативный директор N=5 Звир Велдхоен, сооснователь TUTKOVBUDKOV Дмитрий Тютьков, сооснователь и креативный директор Banda Павел Вржещ, креативный директор ADV Digital Аугусто Морено дос Анжос и многие другие. Фото: MADS Фото: MADS
Арина Авдеева
сооснователь и куратор MADS — Практически все сферы бизнеса строятся на принятии креативных решений. С помощью MADS мы хотим дать людям по всей России возможность учиться у лучших профессионалов из творческой индустрии. На ресурсе можно получить практические инструменты для реализации своих идей. MADS сотрудничает с The Оne Club for Creativity — крупнейшей организацией, которая занимается развитием креативной индустрии в мире. Благодаря этому на ресурсе можно выкладывать свои портфолио для креативных агентств, получать их комментарии и работу.
MADS впервые проведёт Portfolio Night в России, которое организовывает The Оne Club. Известные люди оценят работу начинающих российских талантов, автор же лучшего портфолио станет участником программы Portfolio Night All-Stars. Вместе с победителями из других стран он отправится в Нью-Йорк, где будет создавать креативное решение для известного международного бренда. Статьи по теме Творчество в каждом из нас: 5 лайфхаков, которыми пользуются актёры «Я хочу построить „Хогвартс“ без копейки государственных денег», — Илья Ромашко о том, что такое GOGOL School Галина Кисанд: «Есть отличное качество — умение быть дураком» Эрик Ларссен: как изменить свою жизнь всего за 7 дней
Запись «В России открылся первый обучающий сайт для креативных профессий» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Что делать на фестивале «О да! Еда!» в Санкт-Петербурге 6 упражнений для всего тела, которые можно делать в бассейне Звёзды музыки и моды приняли участие в съёмке нового лукбука Reebok Classic
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене126
Греция меняет тон в отношении России162
Стриж вернула ребенка в детский дом39
Эрдогана задержали на Красной площади17
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат393
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение