В России открылся первый обучающий сайт для креативных профессий

Сайт построен по принципу работы платформ массовых открытых онлайн-курсов. Обучение направлено на различные дисциплины: концептинг, стратегии, брендинг, сторителлинг, создание видео— и музыкального контента. Создателями ресурса стали основатели российского агентства Friends Moscow Максим Пономарёв , Арина Авдеева, Денис Елисеев и Александр Завацкий.

На MADS доступно обучение, разное по времени и формату: авторские курсы, мастер-классы и вебинары, долгосрочные образовательные курсы с практическими занятиями, разработка собственных проектов. Сайт подойдёт маркетинг-специалистам, бренд-менеджерам, арт-директорам, стратегам, стартаперам, журналистам, инженерам и другим представителям творческих профессий.

Преподавателями стали практикующие специалисты из западных и российских креативных агентств и компаний: креативный директор Google ZOO Андреас Тоскано, креативный директор N=5 Звир Велдхоен, сооснователь TUTKOVBUDKOV Дмитрий Тютьков, сооснователь и креативный директор Banda Павел Вржещ, креативный директор ADV Digital Аугусто Морено дос Анжос и многие другие. Фото: MADS Фото: MADS

Арина Авдеева

сооснователь и куратор MADS — Практически все сферы бизнеса строятся на принятии креативных решений. С помощью MADS мы хотим дать людям по всей России возможность учиться у лучших профессионалов из творческой индустрии. На ресурсе можно получить практические инструменты для реализации своих идей. MADS сотрудничает с The Оne Club for Creativity — крупнейшей организацией, которая занимается развитием креативной индустрии в мире. Благодаря этому на ресурсе можно выкладывать свои портфолио для креативных агентств, получать их комментарии и работу.

MADS впервые проведёт Portfolio Night в России, которое организовывает The Оne Club. Известные люди оценят работу начинающих российских талантов, автор же лучшего портфолио станет участником программы Portfolio Night All-Stars. Вместе с победителями из других стран он отправится в Нью-Йорк , где будет создавать креативное решение для известного международного бренда. Статьи по теме Творчество в каждом из нас: 5 лайфхаков, которыми пользуются актёры «Я хочу построить „Хогвартс“ без копейки государственных денег», — Илья Ромашко о том, что такое GOGOL School Галина Кисанд : «Есть отличное качество — умение быть дураком» Эрик Ларссен: как изменить свою жизнь всего за 7 дней

Запись «В России открылся первый обучающий сайт для креативных профессий» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.