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На сайте Минобороны появился раздел о Московской военной комендатуре
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На сайте Минобороны появился раздел о Московской военной комендатуре 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный столетию Московской военной комендатуры, сообщили журналистам в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"На сайте Минобороны создан специальный раздел, посвященный Военной комендатуре города Москвы, которая 23 июля 2018 года отпразднуют 100-летие", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на военную комендатуру возложены задачи по поддержанию воинской дисциплины, законности и правопорядка, проведению встреч и проводов глав иностранных государств, правительств и военных ведомств, прибывающих в Россию с официальными визитами, возложению венков на Мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата», подготовке и проведению военных парадов на Красной площади.
На новом разделе сайта Минобороны приведена история Московской военной комендатуры, герои России и СССР, когда-либо служащие в ней, руководители (в том числе и за всю историю существования комендатуры), а также совет ветеранов и структура.
До 2011 года военная комендатура Москвы находилась в составе Сухопутных войск. 27 октября ее передали в ведение военной полиции.
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