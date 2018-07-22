Хроника происшествий: что пережили на ЧМ в России зарубежные фанаты

Вот и отгремел месячный футбольный «марафон»! Как и у любого праздника, у этого тоже есть обратная сторона. Пока одни веселятся, другие попадают в переделки — чаще всего по собственной неосторожности, невнимательности или глупости. Мы собрали коллекцию происшествий, случившихся с гостями нашей страны в период проведения мундиаля.

У приехавшего на ЧМ-2018 24-летнего колумбийского певца Малума в столице из гостиничного номера украли вещи на сумму более 50 млн руб. Среди похищенного оказались сумка Louis Vuitton , 11 дорогих часов марок Rolex, Hublot стоимостью от 3 тыс. $ до 130 тыс. $, драгоценности Cartier и десять пар очков, украшенных драгоценными камнями.

Был еще случай, связанный с потерей миллионов. В Москве неизвестный предложил приезжим из Саудовской Аравии организовать перелет в Волгоград за день до матча саудовцев и египтян. За свою помощь он взял более 15 млн руб.

«Я уеду жить в Домодедово !»

Юноша возвращался в ночи домой и увидел двух иностранцев — маму с сыном, которые тревожно рылись в своих чемоданах. Парень поинтересовался, нужна ли им помощь. Оказалось, они прилетели из Лондона и у женщины украли айфон, в котором находилась бронь отеля. Сердобольный молодой человек позвонил по 02, приехал наряд полиции, всех препроводили в ближайшее отделение, и там выяснили, что этих гостей столицы ждут в отеле, расположенном… в селе под Домодедово. Тут же вызвали для них такси и отправили во временные пенаты. Хеппи-энд!

Марокко и Саудовская Аравия: запили горечь поражения

Проигрыш любимой команды в матче с Ираном так сильно расстроил болельщика сборной Марокко, что он пил всю ночь в баре московского отеля. И компаньон подходящий нашелся: гражданин из Саудовской Аравии, тоже расстроенный невыразительной игрой своей сборной против россиян. Когда порядочные постояльцы уже потянулись на завтрак, эти двое, допившись до чертиков, стали поливать непристойными выражениями окружающих. Спокойствие воцарилось лишь после того, как прибывшие полицейские убедили футбольных дебоширов разойтись по-хорошему по номерам.

Таксист потребовал за поездку 600 долларов

Недопонимание стало причиной конфликта между аргентинскими болельщиками и киргизом — водителем такси. Пассажиры заплатили 400 долларов, а водитель требовал 600. «Это что за бешеные расценки?» — спросите вы. Но дело в том, что за эти деньги таксист свозил южноамериканцев из Москвы в Нижний Новгород и обратно… Похожий спор пришлось разрешать полицейским между группой болельщиков из Сербии и таксистом, родившимся в Азербайджане . Он подвез фанатов от Ильинки до Китайгородского проезда, а это максимум 5 минут езды, и потребовал 3 тысячи рублей. Сербы, как оказалось, более-менее ориентируются в московских расценках, а потому сказали, что пятисот рублей хватит за глаза. Возник скандал, который пришлось «гасить» сотрудникам МВД

А вот в трамваях публика поприличней

Житель Туниса прилетел в Москву с рюкзаком, в котором был минимум вещей — паспорт, очки, куртка, бутылка виски и 800 долларов. Доехал из Внуково до центра города на метро, а до отеля решил добраться на трамвае. А когда вышел на нужной остановке, вдруг обнаружил, что рюкзак остался в трамвае. Он обратился за помощью к проходившей мимо паре, которая вызвала полицию. И в течение нескольких часов нашли депо, тот самый трамвай и — вы не поверите! — рюкзак со всем содержимым в целости и сохранности.

Москва сексуальная

Болельщица из Австралии познакомилась с двумя горячими парнями, которые представились бразильцами. Было вино, танцы, сексуальные игры. А в конце вечеринки австралийка заметила, что один из кавалеров снимает происходящее на телефон. Она потребовала удалить видео, парни отказались. Женщина обратилась в полицию. Как ни странно, ребят нашли (они оказались армянами) и обязали пойти даме на уступку.

Бывали случаи и серьезнее. Памятник великому русскому поэту Пушкину стал немым свидетелем противозаконных действий сексуального характера в отношении болельщицы из Германии . И это в 8 часов утра, в самом центре Москвы! Самое досадное, что о задержании злоумышленников сообщений впоследствии не поступило.

ЗаписалРоман Вологодцев