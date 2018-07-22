Число невыездных москвичей увеличилось в 2018 году в два раза

В текущем году судебные приставы стали в два раза чаще ограничивать жителям столицы выезд за границу, каждый седьмой невыездной москвич — должник по алиментам, сообщает ТАСС

«В первом полугодии 2018 года вынесено 126 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников, что на 100% больше, чем в первом полугодии 2017 года (62 тысячи постановлений)», — говорится в материале.

Только за июнь московские приставы ограничили в выезде 33 тысячи должников. Реже к московским должникам применяют ограничение водительских прав. За полгода такую меру применили в рамках 24,5 тысяч исполнительных производств (за первые шесть месяцев 2017 года было 21 тысяча таких случаев), в результате этой меры взыскано 114 миллионов рублей.

Порядка 90% ограниченных в праве вождения — алиментщики. В числе невыездных должников каждый седьмой — должник по алиментам. За первое полугодие московские приставы взыскали с должников по алиментам 5,7 миллиона рублей. Более 18 тысяч должников-алиментщиков ограничили в праве выезда за рубеж.